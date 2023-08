Morto a 25 anni l'attore di Euphoria Angus Cloud: addio a Fezco, una settimana fa aveva perso il papà

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Mondo dello spettacolo in lutto per la morte di Angus Cloud, attore 25enne volto noto del piccolo schermo per aver interpretato il ruolo di Fezco nella serie tv “Euphoria”. Il giovane artista è stato trovato privo di vita nella casa dei suoi genitori a Oakland, in California, al momento non si conoscono le cause della morte.

Morto Angus Cloud

Dolore e choc per la morte di Angus Cloud, giovane attore che nonostante la breve carriera nel mondo dello spettacolo aveva sorpreso tutti nella parte di Fezco in “Euphoria”. L’artista è stato trovato privo di vita nell’abitazione dei genitori nella giornata di lunedì 31 luglio 2023 e all’arrivo dei soccorsi per lui non c’era più nulla da fare.

Ad annunciare la morte del 25enne è stata proprio la famiglia, che in una nota ha comunicato il decesso di Cloud: “Con il cuore pesante oggi abbiamo dovuto dire addio a un essere umano incredibile”.

Lo choc per la perdita del papà

Per la famiglia Cloud si tratta dell’ennesimo lutto difficile da digerire nel giro di pochi giorni. Come riferito dalle testate americane, infatti, il giovane Angus aveva perso il papà poco meno di una settimana fa, una perdita difficile da affrontare per il 25enne che considerava il genitore come il suo migliore amico.

E annunciando la morte dell’attore, la famiglia ha sottolineato: “Ha seppellito suo padre e ha lottato intensamente con questa perdita. L’unico conforto che abbiamo è sapere che Angus è ora riunito con suo padre, che era il suo migliore amico”. Dalla famiglia fanno sapere che l’attore “era aperto sulla sua battaglia con la salute mentale” e che la speranza è che la sua morte sia un “promemoria per gli altri che non sono soli e non dovrebbero combatterlo da soli in silenzio”.

Il dolore di Euphoria

E attraverso il profilo ufficiale Twitter, la produzione di “Euphoria” ha espresso il proprio dolore per la morte dell’attore, scoperto quasi per caso per la serie tv.

We are incredibly saddened to learn of the passing of Angus Cloud. He was immensely talented and a beloved part of the HBO and Euphoria family. We extend our deepest condolences to his friends and family during this difficult time. pic.twitter.com/PLqkz5Rshc — euphoria (@euphoriaHBO) July 31, 2023

“Siamo incredibilmente rattristati nell’apprendere della scomparsa di Angus Cloud. Aveva un talento immenso ed era una parte amata della famiglia di HBO e di Euphoria” si legge nella nota di cordoglio sui social.

Chi era Angus Cloud

Nato proprio a Oakland il 10 luglio 1998, Angus Cloud era una stella nascente di Hollywood. Prima di interpretare Fezco, lo spacciatore di “Euphoria”, il 25enne non aveva mai recitato.

E anche il suo primo casting era arrivato in maniera quasi casuale, con una addetta al casting che lo aveva notato mentre camminava lungo le vie di New York e gli aveva proposto un provino, ma lui si era inizialmente negato, sospettando una truffa. L’ottima interpretazione nella serie dal 2019 al 2022 gli aveva regalato una inaspettata notorietà e altri ruoli in alcuni film come “The Line”, con Alex Wolff e John Malkovic, e “Scream 6”.