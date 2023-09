Morto l'attore Billy Miller volto di Suits, CSI e NCIS: aveva 43 anni, soffriva di sindrome maniaco depressiva

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Lutto nel mondo del cinema e della tv. È morto a soli 43 anni l’attore Billy Miller, volto noto di Febbre d’amore, General Hospital e Suits. Il suo manager ha confermato la notizia a Variety spiegando che Miller stava lottando contro una forma di “depressione maniacale“.

Billy Miller morto a 43 anni

La causa esatta della morte di Billy Miller non è stata ancora resa nota. Quello che si sa è che l’attore è scomparso nella giornata di venerdì 15 settembre ad Austin, in Texas.

Il suo manager ha però confermato il decesso soltanto domenica 17 settembre, giorno in cui Miller avrebbe compiuto 44 anni. Ed ha spiegato che l’uomo soffriva da anni di una sindrome maniaco depressiva.

Fonte foto: IPA

Volto noto di General Hospital e Febbre d’amore

Volto noto della tv, Billy Miller ha recitato in numerose serie tv e diversi film per il cinema. Era conosciuto in tutto il mondo soprattutto per i ruoli nelle soap opera General Hospital e Febbre d’amore.

Ha recitato dal 2008 al 2014 in The Young and the Restless (Febbre d’amore), dove interpretava Billy Abbott. Il ruolo gli è valso tre Emmy, di cui due come miglior attore non protagonista in una serie drammatica e come miglior attore protagonista in una serie drammatica.

Nel 2014 è poi entrato nel cast di General Hospital, interpretando fino al 2019 i ruoli di Jason Morgan e Drew Cain.

La carriera

Nato a Tulsa, in Oklahoma, il 17 settembre 1979, Billy Miller è cresciuto a Grand Prairie, in Texas. Dopo la laurea si è trasferito a Los Angeles dove ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo, prima come modello e poi come attore.

Dopo aver recitato in alcuni spot pubblicitari, nel 2007 è entrato nel cast della soap opera All My Children (La valle dei pini) con il ruolo di Richie Novak. Quindi il passaggio prima a Febbre d’amore (fino al 2014) e poi a General Hospital, dove è rimasto fino al 2019.

Poi sono arrivati ruoli ricorrenti in altre serie tv come Suits e Truth be told. L’attore ha recitato anche in altre serie di successo come CSI, NCIS, Castle, The Rookie e Major Crimes. Per Billy Miller anche ruoli al cinema, come in American Sniper di Clint Eastwood del 2014.