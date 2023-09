Kim Jong-un in viaggio verso la Russia di Putin su un treno privato: il retroscena dalla Corea del Sud

Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha lasciato Pyongyang per un vertice con il presidente russo Vladimir Putin. Un alto funzionario della Corea del Sud ha rivelato all’agenzia stampa Ytn che Kim sta viaggiando su un treno privato verso il confine nord-orientale del Paese.

Il leader nordcoreano verso Vladivostok

Kim Jong-un sarebbe in viaggio verso Vladivostok, dove si sta svolgendo il Forum economico orientale: il governo nordcoreano si aspetta che nella giornata di mercoledì 13 settembre Kim incontri in un vertice il presidente russo Putin.

In precedenza, il New York Times aveva riferito, lo scorso 4 settembre, che Kim avrebbe avuto dei colloqui con Vladimir Putin proprio a Vladivostok, in Russia, durante il Forum economico orientale, sul tema della cooperazione militare, compresa la discussione di un accordo sulle armi.

Bong Youngshik, ricercatore presso l’Istituto per gli studi nordcoreani dell’Università di Yonsei, ha spiegato ad Al Jazeera che è probabile la cooperazione tra i due Paesi si concretizzi con un accordo sulle armi e sul cibo.

“Il fatto stesso che il vertice sia necessario affinché questi Paesi possano finalizzare lo scambio e il commercio di armi significa che ci sono molti dettagli da appianare e concordare ai più alti livelli di governo”, ha detto Youngshik ad Al Jazeera.

Accordo sulle armi

Secondo quanto riferito dal New York Times, Putin vuole che Kim accetti di inviare alla Russia proiettili d’artiglieria e missili anticarro, mentre il leader nordcoreano vorrebbe che la Russia fornisse alla Corea del Nord tecnologia avanzata per satelliti e sottomarini a propulsione nucleare. Tra le richieste di Kim, anche aiuti alimentari per il suo Paese.

Oltre al Forum economico orientale, in programma dal 10 al 13 settembre, Kim intende anche visitare il “molo 33”, dove attraccano le navi della flotta russa del Pacifico.

Stati Uniti all’attacco: le parole di Kamala Harris

Secondo la vice presidente degli Stati Uniti, Kamala Harris, l’incontro del presidente russo Vladmir Putin con il leader nord coreano Kim Jong-un è un “errore, un gesto di disperazione”.

Recentemente la Casa Bianca ha avvertito che Putin e Kim si erano scambiati delle comunicazioni in cui si parlava di un possibile accordo sulle armi, citando informazioni declassificate.

Un portavoce della Casa Bianca, John F. Kirby, ha dichiarato che i colloqui ad alto livello sulla cooperazione militare tra le due nazioni stavano “avanzando attivamente”.

Adrienne Watson, portavoce del National Security Council citata dal New York Times, ha riconosciuto che gli Stati Uniti si aspettano un “impegno diplomatico di alto livello” sulla questione della vendita di armi tra la Russia e la Corea del Nord.