Nella Corea del Nord di Kim Jong-un si muore di fame: le testimonianze segrete dei cittadini sono sconvolgenti

In Corea del Nord è in corso una grave crisi alimentare. La denuncia arriva da diversi organi di stampa internazionali. Tra questi un’inchiesta della Bbc rompe il silenzio dei cittadini nordcoreani: “Si muore di fame”. Si tratta di una carestia artificiale generata dalle autoritarie politiche di Kim Jong-un. Tra le cause la chiusura alle importazioni di cibo dall’estero e l’aumento della spesa pubblica verso i test missilistici.

Un’inchiesta della Bbc ha reso note le già sospette condizioni di vita dei cittadini nordcoreani. Le carestie non sono nuove al governo di Pyongyang. A inizio 2023 il leader Kim Jong-un aveva dichiarato emergenza nazionale e fatto richiesta di aiuti al Programma alimentare mondiale. Un fatto che si è ripetuto a marzo, dopo inattese promesse di revisione dei piani agricoli e ancora oggi, alla soglia dell’estate.

Secondo alcuni esperti si tratta del momento più difficile del Paese dalla carestia degli anni Novanta. La carestia, come ricorda Hanna Song, direttrice dell’associazione Nkdb per il rispetto dei diritti umani in Corea del Nord, uccise circa tre milioni di persone, pari al 10% della popolazione totale.

Le cause della carestia

La grave carestia della Corea del Nord non è dovuta solo a problemi legati all’agricoltura e ai recenti eventi climatici estremi che hanno colpito il settore. Infatti la produzione nazionale da sempre non è in grado di soddisfare il fabbisogno alimentare interno. Per sfamare 26 milioni di abitanti la Corea del Nord si affidava alla Cina, ma con la chiusura dei mercati non è più stato così. In seguito allo scoppio della pandemia almeno l’80% dei prodotti è venuto a mancare e gli scaffali risultano vuoti.

Il governo non sembra interessato a riempire i supermercati. Il leader Kim Jong-un (che alcuni mesi fa ha vietato ai coreani di dare il nome di sua figlia alle neonate) è impegnato invece nello sviluppo del settore militare. Solo nel 2022 sono stati effettuati 63 test missilistici, per una sperimentazione dal valore di circa 500 milioni di dollari. Si tratta di una cifra maggiore rispetto a quella necessaria a compensare la mancata produzione di grano del Paese.

Le testimonianze segrete

Le scorte alimentari del paese non bastano a sfamare i 26 milioni di abitanti. Un’inchiesta della Bbc ha raccontato lo spaccato sconvolgente della vita dei nordcoreani. Secondo una delle testimonianze anonime almeno cinque persone sono morte di denutrizione in un villaggio vicino al confine con la Corea del Sud.

A soffrire della continua carestia però non è più soltanto la classe povera, ovvero contadini e pescatori. Negli ultimi due anni il rischio di denutrizione si è allargato anche alla classe media. “Ogni giorno la vita è più difficile. E se fai una mossa sbagliata, muori”, ha raccontato un cittadino alla Bbc. Con l’aumentare dei casi di morti per fame è cresciuta anche la repressione per impedire la fuga dal Paese. “Siamo bloccati qui in attesa di morire”, conferma un’altra voce anonima.