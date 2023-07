Jet privato precipita in California, morte le sei persone a bordo: l’aereo era partito da Las Vegas

È di sei vittime il bilancio di un incidente aereo avvenuto in California. Un jet privato, decollato da Las Vegas e diretto nell’aeroporto californiano di Murrieta, si è schiantato al suolo poco prima delle 4.15 del mattino, quando in Italia erano le 13.15 di sabato 8 luglio. Al momento l’identità delle vittime non è stata rivelata.

Secondo le informazioni riportate dai media americani, il jet Cessna C550 era un volo privato. Per cause ancora da accertare, l’aereo si è schiantato poco prima dell’atterraggio nell’aeroporto French Valley, nella contea di Riverside, a poca distanza dalla città di Murrieta.

Probabilmente le condizioni meteo, con una nebbia molto fitta che ha interessato la zona fino alle prime ore del mattino, hanno avuto un ruolo nell’incidente.

Il jet è caduto nei pressi dell’aeroporto di Murrieta innescando un vasto incendio nella bassa vegetazione circostante. Per i sei occupanti del volo, incluso l’equipaggio, non c’è stato nulla da fare.

La notizia dell’incidente è stata data dal dipartimento dei vigili del fuoco della contea di Riverside.

Le autorità hanno informato che il volo era decollato poche ore prima dall’aeroporto internazionale Harry Reid di Las Vegas, in Nevada.

Aircraft Emergency:rpt@4:16 a.m. Auld Road X Briggs Road in French Valley. Cessna aircraft down in a field, fully involved in fire. The fire burned approximately one acre of vegetation, was contained at 5:35 a.m. and the incident has been turned over to RSO and the FAA. Please… pic.twitter.com/szG5HLH4n7

— CAL FIRE/Riverside County Fire Department (@CALFIRERRU) July 8, 2023