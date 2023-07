Un morto e tre feriti sull'aereo ultraleggero precipitato in California: uno è grave, indagini in corso

Una persona è morta e tre persone sono rimaste ferite in un incidente aereo avvenuto il pomeriggio di martedì 4 luglio in California, nella contea di Riverside.

Stando alla ricostruzione dei fatti riportata dal ‘Los Angeles Times’, un aereo ha colpito il lato di un edificio industriale e si è schiantato vicino all’aeroporto di French Valley, nella contea di Riverside. Nessuno a terra è rimasto ferito.

La Federal Aviation Administration ha descritto l’aereo come un Cessna 172 monomotore e ha affermato che si è schiantato poco dopo il suo decollo dall’aeroporto.

Aircraft Emergency:rpt@2:01 p.m. 37000 Block of Industry Way in French Valley. One plane down with parties trapped. Updates will be posted as information becomes available. #AirportIC pic.twitter.com/zFGuvYmDle

— CAL FIRE/Riverside County Fire Department (@CALFIRERRU) July 4, 2023