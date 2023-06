Aereo Piper precipita in un canale a Cellole in provincia di Caserta: due morti, si indaga sull'incidente

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

È di due morti il bilancio dell’incidente aereo verificatosi nella mattina di sabato 10 giugno 2023 a Cellole, in provincia di Caserta, dove un Piper è precipitato all’interno di un canale. L’aereo, che ha perso quota improvvisamente, si è andato a schiantare al suolo in una zona disabitata.

Due morti nell’incidente

Sul posto sono intervenuti celermente i soccorsi che però non hanno potuto far altro che constatare il decesso dei due passeggeri del velivolo. Secondo quanto si apprende, il mezzo una volta impattato il terreno si sarebbe accartocciato su se stesso.

Ancora non sono state rese note le generalità delle due vittime che però, secondo quanto emerge, erano gli unici due occupanti dell’abitacolo del velivolo caduto a Cellole, in provincia di Caserta. L’aereo è stato ritrovato in un canalone, in una zona non molto lontana da un caseificio.

Fonte foto: Tuttocittà.it

Le indagini sull’incidente

Come detto, sul posto sono intervenuti sia i soccorsi sia i carabinieri che hanno aperto l’indagine per cercare di chiarire cosa sia successo e cosa abbia provocato l’incidente.

A occuparsi dell’indagine sono i carabinieri della Compagnia di Sessa Aurunca che si trovano sul luogo dell’incidente per tutti i rilievi del caso. Al momento non si conosce né il luogo da dove è partito il Piper, né tantomeno cosa potrebbe aver provocato il grave incidente terminato con il violento impatto sul terreno.

Cos’è un Piper

Il velivolo protagonista dell’incidente aereo avvenuto a Cellole, nel Casertano, come detto è un Piper. Si tratta di un mezzo inizialmente utilizzato dal punto di vista militare per collegamento e osservazione, ma adesso è spesso utilizzato come velivolo per uso privato.

Nello specifico, i Piper essendo velivoli leggeri, sono utilizzati molto spesso come aerei da turismo.