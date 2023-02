Itri, schianto frontale tra moto: perdono la vita due uomini e una donna. La dinamica dell'incidente

Giornalista freelance. Nato a Cagliari nel 1993, si laurea in Lingue e Comunicazione per poi proseguire gli studi nell’ambito del giornalismo. Muove i primi passi professionali in una webradio e si dedica negli anni all’informazione online. Scrive di cronaca, politica e altre tematiche legate all’attualità.

Terribile incidente stradale nel pomeriggio di sabato 18 febbraio nel territorio Itri, in provincia di Latina. A seguito di un violento scontro tra due moto tre persone hanno perso la vita. Si tratta di due uomini e una donna. Sul posto i carabinieri, i vigili del fuoco e i soccorritori del 118.

La dinamica dell’incidente

La tragedia è avvenuta poco prima delle 17 nei pressi del santuario della Madonna della Civita, lungo i tornanti della strada panoramica. I carabinieri si sono subito messi al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Come emerso da una prima ricostruzione si sarebbe trattato di uno scontro frontale. I veicoli a due ruote stavano viaggiando nelle due opposte direzioni di marcia quando per cause ancora in fase di accertamento uno dei due avrebbe invaso l’altra corsia. L’impatto sarebbe stato così impossibile da evitare.

Fonte foto: Virgilio Notizie La strada nel territorio di Itri in cui si è verificato il tragico incidente

Soccorsi inutili

Sul posto sono intervenute due ambulanze ma per le vittime non c’è stato nulla da fare: tutte e tre sono morte sul colpo. In sella a una moto c’era una coppia, un uomo e una donna. A bordo del secondo mezzo coinvolto viaggiava invece l’altro uomo che ha perso la vita.

Secondo ‘Il Messaggero’ le vittime erano originarie di Itri, Fondi e Arce. La donna stando a quanto riferito dai media locali era una volontaria della Croce Rossa.

L’intervento dei vigili del fuoco

Come reso noto da ‘Latina Today’ l’intervento dei vigili del fuoco si è reso necessario per il recupero di uno dei motociclisti morti.

La sua salma a causa del violento scontro frontale sarebbe infatti finita in una scarpata. A recuperarla gli uomini della squadra territoriale di Gaeta mediante l’utilizzo della specifica attrezzatura.