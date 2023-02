Milano, moto si scontra con un'auto e prende fuoco: morto un ragazzo di 18 anni

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Un incidente stradale avvenuto a Milano è costato la vita a un ragazzo di 18 anni. Davide Rosticci, questo il nome della vittima, è rimasto coinvolto in un incidente nel tardo pomeriggio di mercoledì 15 febbraio ed è deceduto qualche ora dopo presso l’ospedale San Carlo, nel capoluogo lombardo.

Incidente a Milano, la dinamica dell’incidente

Il giovane, che era alla guida della sua moto, si è scontrato frontalmente con un’auto che viaggiava nel senso opposto. Nell’impatto, avvenuto in via Basilea, la moto ha preso fuoco. Ad avere la peggio è stato il 18enne, trasportato in ospedale in condizioni molto gravi.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale. Secondo le prime ricostruzioni l’auto coinvolta nello schianto non avrebbe dato la precedenza mentre svoltava a sinistra, ma la dinamica esatta è ancora al vaglio degli agenti.

Il ricordo degli amici della parrocchia e della Polisportiva Assisi

Su Facebook la parrocchia San Giovanni Battista alla Creta, nel quartiere inganni, ha espresso il cordoglio per la scomparsa del giovane. Tutta la comunità parrocchiale si unisce al dolore della famiglia Rosticci per il decesso del giovane Davide avvenuto ieri in un incidente stradale» si legge nel post.

Nella stessa parrocchia è stato organizzato un momento di preghiera per il ragazzo.

Davide Rosticci è stato ricordato anche dai compagni di squadra della Asd Polisportiva Assisi. La società ha deciso di sospendere gli allenamenti in segno di lutto: “La scomparsa di Davide colpisce tutti, grandi e piccoli”, si legge nel post pubblicato sui social dall’Asd Polisportiva Assisi.