16enne partorisce a Sesto San Giovanni, feto trovato nel secchio sul balcone di casa dentro un asciugamano

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Una ragazza di 16 anni ha partorito in casa e il feto è stato ritrovato senza vita in un secchio sul balcone, avvolto in un asciugamano. È accaduto a Sesto San Giovanni, nell’hinterland di Milano. Le urla della giovane hanno attirato l’attenzione dei vicini, che hanno chiamato i soccorsi. La Procura di Monza ha disposto un’autopsia per chiarire nei dettagli l’accaduto.

Feto trovato sul balcone a Sesto San Giovanni

Come riporta Ansa, l’allarme è scattato giovedì 30 gennaio intorno alle 9 del mattino, quando una vicina di casa ha sentito le urla della ragazza e ha chiamato i soccorsi. Gli operatori del 118 e i carabinieri sono arrivati in un appartamento di un condominio Aler a Sesto San Giovanni e, seguendo le indicazioni della giovane madre, hanno trovato il corpo del neonato in un secchio sul balcone.

La ragazza, italiana di origini straniere, era in casa con la madre al momento del parto.

Fonte foto: © 2025 OpenMapTiles | © 2025 OpenStreetMap contributors | © 2025 TomTom | Tuttocittà

Il feto è stato trovato su un balcone di una casa dell’Aler a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano

Le circostanze esatte dell’accaduto non sono ancora chiare. I carabinieri hanno immediatamente informato il pm di turno della Procura di Monza, Michele Trianni, che ha aperto un fascicolo d’indagine. Saranno cruciali i risultati dell’autopsia per capire se si sia trattato di un aborto spontaneo o se il neonato fosse nato vivo e sia poi deceduto successivamente.

Il ruolo della madre

La madre della ragazza ora sarà ascoltata dagli inquirenti per chiarire se fosse a conoscenza della gravidanza. Gli investigatori stanno cercando di capire se la famiglia fosse informata della situazione e se ci siano stati segnali di disagio o tentativi di nascondere la gravidanza.

L’ipotesi che il feto sia stato abbandonato potrebbe portare a pesanti conseguenze legali per la madre della minorenne e per chiunque sia stato coinvolto nella vicenda di Milano.

Al momento, però, non ci sono accuse formali. Gli interrogatori previsti nelle prossime ore saranno fondamentali per fare luce sugli eventi che hanno portato alla tragica scoperta.

L’autopsia

L’autopsia sarà il passo decisivo per comprendere le cause del decesso e stabilire se il feto fosse già privo di vita al momento del parto.

I primi esami effettuati sul posto hanno evidenziato che il bambino era ben formato.