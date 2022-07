Italia devastata dal maltempo, dal concerto degli Iron Maiden annullato al tetto volato sull'autostrada

Emergenza maltempo in tutta Italia. Da Nord a Sud, situazioni apocalittiche dovute a fulmini, temporali, grandinate e forte vento. Nella serata di giovedì 7 luglio, per esempio, a Bologna è saltato il concerto degli Iron Maiden: c’era il rischio che crollasse il palco. In Calabria, invece, un tetto è volato sull’autostrada. Paura anche a Firenze e a Roma.

Saltato il concerto degli Iron Maiden: a rischio il palco

Previsto al Sonic Park di Bologna, il concerto degli Iron Maiden è saltato a ridosso dell’inizio, giovedì 7 luglio.

Poco prima dello show, infatti, la Protezione civile ha disposto l’evacuazione dell’area per un’allerta meteo che prevedeva una tempesta di vento e pioggia.

Nell’area erano presenti circa 30 mila persone: il timore principale era che il palco crollasse a causa del vento e che la grandine potesse colpire gli spettatori.

Firenze ostaggio del vento

Situazione simile poco distante, a Firenze, dove raffiche di vento hanno costretto i vigili del fuoco agli straordinari: alberi caduti in strada, cornicioni pericolanti.

Disagi anche a Prato, Siena e Arezzo.

Fonte foto: ANSA

Paura per il temporale a Roma

Nottata di paura anche a Roma: un forte temporale, con fulmini e vento, ha causato danni in tutta la città.

Numerose le richieste di intervento arrivate ai telefoni dei vigili del fuoco.

La preoccupazione e la paura di molti cittadini di Roma, nella notte, è arrivata direttamente dai social: “Mai visto un temporale così“, “Dall’una di notte un forte temporale, tromba d’aria e poi fulmini e pioggia, davvero spaventoso. Ora sono le 2.05 e sembra essere tornata la calma”. I giorni di caldo africano sono lontani.

Disagi a Jesi

A Jesi, in provincia di Ancona, tempesta di pioggia vento e grandine nella notte tra giovedì 7 luglio e venerdì 8 luglio.

Allagamenti, alberi caduti in strada e sulle auto parcheggiate, numerose chiamate ai vigili del fuoco: infiltrazioni d’acqua anche in una casa di riposo, con stanze allagate, controsoffitti divelti e vetri rotti. Non ci sono comunque feriti tra gli ospiti.

Vola una tetto sull’A2

Nella mattinata di venerdì 8 luglio, il maltempo si è scatenato sulla Calabria.

Chiusa al traffico l’A2 all’altezza del chilometro 234, a Mongrassano Torano: forti raffiche di vento hanno divelto e fatto volare parte del tetto di copertura di uno stabilimento situato vicino all’autostrada.

Fortunatamente non si sono registrati danni alle persone.