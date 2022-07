Grandine e pioggia a Jesi, crolla controsoffitto nella Rsa: virale il video delle infiltrazioni in un ospedale

Il maltempo colpisce anche i più indifesi. Una tempesta di pioggia, vento e grandine si è abbattuta nella notte tra giovedì 7 luglio e venerdì 8 luglio su Jesi, in provincia di Ancona. Strade allagate, alberi caduti sulle strade e sulle auto parcheggiate, decine gli interventi dei vigili del fuoco.

Verso le 22:30 è scattato l’allarme all’ospedale ‘Carlo Urbani’ per infiltrazioni d’acqua, ma anche in una Rsa di via Gramsci, dove si sono registrati danni strutturali al secondo e terzo nucleo, con stanze allagate, controsoffitti divelti e vetri rotti.

Fortunatamente non ci sono feriti tra gli ospiti. Disagi anche nel resto d’Italia.