Maltempo, un morto nel Piacentino. A Fiorenzuola il vento scoperchia l'ospedale: evacuati i pazienti

Sono gravissimi i danni provocati dal maltempo che ha colpito duramente l’area del Piacentino e non ha risparmiato la provincia di Cremona. A Besenzone, nella pianura tra Parma e Piacenza, un uomo è morto per il crollo del muro di un casolare causato dalla tromba d’aria che ha colpito la zona. A Fiorenzuola, sempre in provincia di Piacenza, le raffiche di vento hanno scoperchiato il tetto dell’ospedale. I pazienti sono stati evacuati.

Maltempo, muore un imprenditore agricolo nel Piacentino

Nel primo pomeriggio il maltempo aveva colpito la Liguria, ma i danni più pesanti sono stati registrati tra Piacenza e Cremona. A Besenzone, in località Boceto Inferiore, un uomo è rimasto ucciso dal crollo di un muro della stalla.

A provocare il crollo è stata la violenta tromba d’aria che, intorno alle 19 del 4 luglio, si è abbattuta sulla zona. La vittima è il titolare dell’azienda, G.M. le sue iniziali, che lascia la moglie e un figlio. Inutili gli immediati soccorsi arrivati sul posto.

Bomba d’acqua su Piacenza, fiera patronale rovinata

In provincia di Piacenza sono stati centinaia gli interventi dei vigili del fuoco. Sul capoluogo di provincia si è abbattuta una bomba d’acqua che ha investito le circa 300 bancarelle allestite per la fiera patronale di Sant’Antonino.

Sempre nel Piacentino, sono caduti diversi alberi sui binari con rallentamenti sulla tratta ferroviaria Bologna-Piacenza e ritardi anche sulla linea dell’alta velocità.

Ospedale evacuato a Fiorenzuola per il maltempo

A Fiorenzuola le fortissime raffiche di vento hanno scardinato parte del tetto dell’ospedale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Al momento non si registrano feriti ma, per motivi precauzionali, molti pazienti sono stati evacuati.

Fonte foto: ANSA Un albero caduto in provincia di Piacenza a causa del maltempo

Il maltempo non ha risparmiato la provincia di Modena, dove il forte vento ha abbattuto alberi e divelto coperture di fabbricati.

I fulmini hanno provocato principi di incendio nei campi e a Finale Emilia le fiamme hanno raggiunto un deposito.

Situazione complicata anche in provincia di Cremona

I forti temporali hanno causato disagi anche in provincia di Cremona. Decine le piante cadute, anche sulle auto, ma fortunatamente per ora non si contano feriti.

Molte le richieste di intervento arrivate ai vigili del fuoco, impegnati soprattutto nel liberare le strade dagli alberi.