Maltempo in Liguria, tromba d'aria e acquazzoni improvvisi provocano gravi disagi anche a Genova

Il maltempo ha colpito duramente la Liguria lunedì 4 giugno. I problemi maggiori sono stati registrati tra Genova e Savona, dove un forte acquazzone ha provocato danni. Molti gli alberi caduti a causa delle fortissime raffiche di vento, che hanno danneggiato anche diversi tetti. Decine le richieste di intervento arrivate alla centrale operativa dei vigili del fuoco. Sulla zona si è anche abbattuta la grandine.

Maltempo in Liguria: le aree più colpite

L’area più colpita dal maltempo registrato in Liguria è quella della Val Bormida. I disagi maggiori sono stati registrati nei comuni di Carcare, Millesimo, Dego e Cengio mentre una tromba d’aria è stata segnalata a Carcare. Il vento molto forte ha fatto cadere alcuni alberi e diversi cartelli stradali.

In via Barrili, come riportato dal Secolo XIX, molte tegole sono volate in strada. Altri alberi sono crollati in strada Chiappella, a Ferrania.

Forti disagi in Val Bormida, numerosi alberi abbattuti

Una frazione del comune di Dego è rimasta senza corrente elettriche. Ma in tutta la Val Bormida sono stati segnalati sbalzi sulla rete elettrica.

Decine le richieste di intervento arrivate ai vigili del fuoco di Cairo, impegnati in particolare a rimuovere gli alberi caduti sulle strade per ripristinare la viabilità.

Sempre in Val Bormida è caduta anche la grandine.

Fonte foto: Tuttocittà L’ubicazione del comune di Carcare, in provincia di Savona

Disagi anche a Genova a causa del maltempo

Il maltempo ha provocato problemi anche a Genova. Nel capoluogo ligure, in corso Carbonara, un albero è caduto colpendo alcune auto parcheggiate. La strada è rimasta chiusa al traffico fino alla rimozione della pianta.

Altri interventi, sempre per un albero caduto, sono stati necessari in via Fiorino e in via delle Fabbriche. È stato necessario l’intervento di una motovedetta della Capitaneria di Porto per salvare quattro surfisti sorpresi da una tempesta in mare. Attimi di paura anche per una barca a Cogoleto.

Il maltempo che si è abbattuto sulla Liguria ha causato anche rallentamenti sulla linea ferroviaria Genova-Acqui, con treni in ritardo per quasi un’ora.