Stop al caldo africano: arriva il maltempo e scende la temperatura, ma non in tutta Italia

Torneremo presto a respirare. Tra giovedì 7 luglio e venerdì 8 luglio, infatti, il caldo torrido che sta interessando la Penisola si fermerà, anche se solo temporaneamente, per l’arrivo di aria più fresca dal Nord dell’Atlantico. Tuttavia il calo delle temperature non sarà uguale in tutta Italia.

Arriva l’anticiclone delle Azzorre contro il caldo africano

Il Mediterraneo centrale e l’Italia saranno raggiunti da correnti di un anticiclone delle Azzorre che abbasseranno finalmente la temperatura.

L’anticiclone africano responsabile delle temperature record di questo periodo si sposterà temporaneamente. E al Sud e sul versante adriatico il termometro scenderà anche di 10° C.

In Romagna, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia, e poi in gran parte del Sud, a parte la bassa Sicilia, non si supereranno i 28° C. Altrove continuerà a fare caldo sul versante tirrenico centrale e al Nord.

Tornano pioggia e maltempo, con grandine e temporali

Le correnti innescheranno però anche rovesci e temporali, diffusi particolarmente al Centro e al Sud, specie nelle regioni che affacciano sull’Adriatico.

Il maltempo che abbasserà le temperature dovrebbe toccare l’Italia tra giovedì e venerdì, mentre il week-end sarà in prevalenza sereno, salvo alcune eccezioni.

Fonte foto: ANSA Foto di archivio di un temporale sopra una città.

La massa d’aria fredda che si scontrerà contro quella calda e umida degli ultimi giorni potrebbero innescare anche fenomeni particolarmente violenti, con nubifragi e vento sopra i 90 km/h.

Arriverà anche la grandine, anche di grosse dimensione, soprattutto sul Nord Est e sul versante adriatico, dalla Romagna alla Puglia, sulla Toscana interna, sull’Umbria, sul Lazio e su tutto il Meridione.

I temporali saranno localizzati e distribuiti a macchia di leopardo, con accumuli anche di 50 mm d’acqua in poche ore e nulli in aree limitrofe.

Si tratterà però di fenomeni sporadici che non contribuiranno a risolvere il problema della siccità, che continuerà soprattutto a Nord Ovest.

Fino a quando le temperature saranno più sopportabili

L’anticiclone delle Azzorre, anomalo per la sua vastità e la sua potenza, potrebbe comunque fondersi con quello africano, riportando il caldo in tutta la Penisola.

Il seppur lieve abbassamento delle temperature potrebbe dunque essere solo temporaneo, e la canicola africana potrebbe tornare già la prossima settimana.

Potete trovare qua dei preziosi consigli contro il caldo estremo e qua cosa fare con gli animali domestici per proteggerli dalle alte temperature.