Ita Airways, Certares supera la concorrenza di Msc Group e Lufthansa: avviati i negoziati, le accuse tedesche

Una partita che si gioca sul filo di lana, con un sorpasso al fotofinish ai danni di Msc Group e Lufthansa nella corsa a Ita Airways. La compagnia aerea italiana, infatti, sembra andare sempre più verso le mani del fondo Certares, Air France e Delta che nelle ultime ore avrebbero messo la freccia del sorpasso avviando i negoziati per l’acquisizione della compagnia.

Ita Airways, negoziati avviati

A rendere nota la decisione del Governo di procedere con i negoziati con Certares, Air France e Delta è stato il ministero dell’Economia, attualmente proprietario del vettore al 100%. In una nota il ministero ha infatti fatto sapere che “sarà oggi avviato un negoziato in esclusiva con il consorzio formato da Certares Management LLC, Delta Airlines Inc. e Air France-KLM S.A., la cui offerta è stata ritenuta maggiormente rispondente agli obiettivi fissati“.

“Alla conclusione del negoziato in esclusiva, si procederà alla sottoscrizione di accordi vincolanti solo in presenza di contenuti pienamente soddisfacenti per l’azionista pubblico” si legge nella nota del ministero, con il ministro Daniele Franco, che gestisce la privatizzazione, che nella giornata di ieri aveva anticipato il verdetto al presidente del Consiglio Mario Draghi.

Fonte foto: ANSA

Certares, il fondo che ispira fiducia

La decisione del Mef è ricaduta sul fondo Certares, fondato e guidato da Greg O’hara. Il fondo americano, che ha al suo fianco Air France e Delta, ha garantito al ministero dell’Economia una presenza al 45% in Ita, seppur minoritaria rispetto all’attuale situazione.

Si tratta di una soluzione che fa piacere al ministero in quanto sono arrivate molte concessioni e investimenti, come i 600-650 milioni versati nelle casse italiane e un premio ulteriore sarà riconosciuto se Ita centrerà buoni risultati di bilancio. Certares ha poi concesso al Mef due posti su cinque in Cda e la carica di presidente.

Le accuse dei tedeschi dopo il no a Lufthansa

Il sorpasso di Certares, Air France e Delta non ha di certo fatto piacere a Lufthansa, che si è subito fatta sentire con una dura nota.

La compagnia, sconfitta in questa sfida, ha fatto sapere: “La nostra offerta congiunta con Msc era e continua ad essere la soluzione migliore per Ita. Prendiamo atto della decisione del Governo italiano di intraprendere una strada che consenta una maggiore influenza dello Stato e non preveda una completa privatizzazione di Ita“.