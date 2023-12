Inseguito dalla polizia si schianta a Pesaro e tenta la fuga con la droga: fuori strada anche la volante

Dramma sfiorato venerdì 22 dicembre a Pesaro, in Largo Aldo Moro, all’incrocio tra viale della Repubblica e la Statale Adriatica: un’auto, mentre era inseguita da una volante della polizia, si è schiantata. Fuori strada è finita pure la stessa vettura degli agenti. Il bilancio della carambola è di tre feriti, ma è stato un miracolo che non ci siano stati morti.

Inseguito dalla polizia si schianta

L’uomo alla guida del mezzo – una Ford Puma – inseguito dalla polizia, dopo l’incidente, ha tentato di scappare con una borsa piena di droga ma è stato fermato. Feriti due agenti e una ragazza

A bordo della Ford Puma c’erano due giovani, un uomo e una donna. Sul veicolo della polizia, invece, c’erano due agenti.

Fonte foto: ANSA

Pesaro, un miracolo che nessuno sia stato investito

Il punto in cui le due vetture si sono schiantate è frequentato da decine di persone a quell’ora. E infatti quando si sono verificati gli incidenti, nell’area molti cittadini stavano bevendo l’aperitivo nei locali; un miracolo che nessuno sia stato investito.

La fuga del conducente con la borsa piena di droga

Il conducente dell’auto inseguita, dopo il botto, ha provato a darsi alla fuga, ma è stato bloccato da un giovane che si stava facendo un aperitivo con gli amici e da un poliziotto. Ferita la ragazza che era con lui nella Ford Puma, rimasta imprigionata dalle lamiere piegate dall’urto.

Risultano feriti anche i due agenti che erano nella volante inseguitrice.

Il giovane in fuga aveva con sé una borsa, all’interno della quale sono stati trovati alcuni chili di hashish diviso in panetti. L’uomo è stato condotto in questura, in stato di fermo. La ragazza che era con lui, come gli altri due agenti, è in ospedale. Sul posto si sono recati anche i pompieri e la polizia locale.