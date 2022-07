Incidente per Jason Momoa, scontro frontale con un motociclista: come sta l'attore di Aquaman

Giornalista appassionato di fact checking, crime e pizza. Tabagista e caffeinomane, dal 2016 collabora con Bufale.net e dal 2018 lavora per Optimagazine nella sezione musica. Divoratore di libri d'inchiesta, dischi e carboidrati, combatte il disturbo d'ansia con iniezioni di metal e shoegaze.

L’attore Jason Momoa è stato coinvolto in un incidente, uno scontro frontale con un motociclista che ha impattato contro la sua auto.

Incidente per Jason Momoa: com’è successo

La notizia è stata riportata da ‘TMZ’ che ha anche pubblicato un video che mostra l’intervento delle autorità.

Secondo una prima ricostruzione, Jason Momoa si trovava a bordo della sua Oldsmobile del 1970 e stava percorrendo la Old Topanga Canyon Road vicino Calabasas, in California.

Fonte foto: ANSA Jason Momoa si è scontrato con un motociclista

Mentre l’attore stava imboccando una curva un motociclista proveniente dalla direzione opposta avrebbe occupato la corsia del divo di ‘Aquaman’ oltrepassando le doppie strisce.

Il motociclista si è dunque schiantato contro l’auto dell’attore per poi rimbalzare sul parabrezza del veicolo e – per fortuna – atterrare in piedi.

Le cause dell’incidente sono ancora da chiarire.

Come sta l’attore

Il motociclista è stato trasportato all’ospedale e ha riportato lividi sulle gambe e ferite sulle mani, ma le sue condizioni non sarebbero gravi.

Jason Momoa, invece, è uscito completamente illeso dall’incidente. Per il momento l’attore non ha rilasciato dichiarazioni per raccontare l’accaduto.

Uno scontro frontale è un tipo di incidente ad alto rischio per le persone coinvolte: lo dimostrano i casi finiti in tragedia avvenuti in Italia durante l’estate, come la tragedia avvenuta sul Gargano con un’intera famiglia sterminata e il terribile scontro tra un furgone e un camion ad Alessandria.

Per Jason Momoa si è trattato di un attimo di forte paura, anche da parte dei fedelissimi fan, ma fortunatamente l’incidente non ha avuto conseguenze nemmeno per il motociclista.