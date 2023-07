Incidente al viadotto di Capodarso sulla statale 626 di Caltanissetta: morte due persone, gravissima una donna

Laureato in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, Master in Drammaturgia e Sceneggiatura. Ho lavorato per il cinema e la serialità digitale, ma il primo amore è il giornalismo e non si scorda mai. Scrivo per vivere, vivo per scrivere. Iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti.

Gravissimo incidente quello avvenuto nella giornata di oggi, domenica 30 luglio 2023, lungo la strada statale 626 della Valle del Salso, vicino a Caltanissetta. Due persone hanno perso la vita, altre quattro sono rimaste ferite.

Schianto tra una Citroen C1 e una Toyota Yaris

Le fonti locali posizionano l’incidente al km 3 della strada che va da Caltanissetta a Gela, precisamente sul viadotto Capodarso della ss 626. Qui, nelle ultime ore, si è verificato un terribile schianto tra due auto.

Una Citroen C1 e una Toyota Yaris sono entrati in rotta di collisione per cause ancora da accertare. Drammatico il primo bilancio: sono morte due persone, ma le fonti non sono al momento concordi nel definire la loro identità.

Fonte foto: Tuttocittà.it La zona dove è avvenuto l’incidente mortale

Secondo RaiNews, le due vittime sarebbero un uomo e una donna, mentre siti siciliani riferiscono che si tratterebbe di un 70enne e di un giovane di circa 30 anni.

Quattro i feriti, una donna è in gravissime condizioni

Tutte le testate sono tuttavia concordi nel sottolineare che oltre alle due vittime lo schianto sulla ss 626 ha provocato altri quattro feriti. La più grave sarebbe una 31enne che viaggiava in macchina assieme al giovane che ha perso la vita nell’incidente. È stata portata come gli altri all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta e lotta per la vita.

Gli altri feriti sarebbero una 36enne che viaggiava assieme ad un 41enne a bordo della Toyota Yaris. Inoltre, fonti riferiscono che altre due persone di Caltanissetta, ovvero una donna di 40 anni e un uomo di 42, viaggiavano a bordo di una Captur coinvolta nell’incidente ma avrebbero riportato solo feriti lievi.

La strada statale è è stata chiusa al traffico dal Km 0 a Capodarso e sul posto sono arrivati vigili del fuoco, carabinieri e polizia stradale. Non vengono al momento riportate possibili dinamiche dietro a quanto accaduto.

Altro tragico incidente a Montà d’Alba oggi

Come troppo spesso accade, la cronaca di Caltanissetta non resta un caso giornaliero isolato. Si è verificato un altro incidente mortale nella notte: una donna di 65 anni ha perso la vita in uno schianto che si è verificato nella notte a Montà d’Alba, mentre era in corso un violento temporale.

Secondo le prime ricostruzioni, si tratterebbe di un incidente autonomo. La donna avrebbe perso il controllo della vettura, forse a causa del violento temporale che imperversava in quel momento sulla zona, finendo con l’auto fuori strada, senza che venissero coinvolti altri veicoli.