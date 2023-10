Incidente a Montebelluna vicino Treviso: 2 morti nello scontro frontale tra autobus e furgone sulla Bassanese

Giornalista pubblicista dal 2015 e laureato in Comunicazione alla Sapienza. Ho collaborato con diverse testate e lavorato per tv, radio, carta stampata e web. Impegnato nel contesto dell’emittenza laziale, sono autore e conduttore di vari programmi di informazione, telegiornali e radiogiornali.

Un tragico incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di sabato 14 ottobre a Montebelluna, in provincia di Treviso. Il grave scontro, con esito mortale, è avvenuto lungo la via Bassanese, una strada che collega Montebelluna con Caerano. Il bilancio del sinistro è stato drammatico, con la morte di 2 persone più altre che in seguito all’urto sono rimaste ferite in modo grave o lieve.

La dinamica dell’incidente

L’incidente si è verificato intorno alle 15:30 nei pressi del distributore Eni situato in via Bassanese, proprio di fronte alle vetrerie Zanatta.

La dinamica esatta dell’incidente rimane incerta, ma sembra coinvolgere un autobus della Mom, società incaricata del trasporto pubblico in zona, e un furgone.

Lo scontro è avvenuto sulla strada che collega Montebelluna a Caerano, nella provincia di Treviso

Alcune prime supposizioni suggeriscono che un sorpasso imprudente da parte del veicolo privato potrebbe essere stato la causa dell’incidente.

Due morti e tre feriti

Le autorità stanno conducendo un’indagine approfondita per stabilire le cause esatte e le circostanze che hanno portato a questo grave incidente.

In base ai primi riscontri, una delle vittime sarebbe deceduta sul colpo, mentre l’altra sarebbe morta dopo un tentativo di rianimazione, dopo essere stata estratta dal furgone coinvolto nello scontro.

Nel frattempo, un ferito in gravi condizioni è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Treviso, mentre due feriti meno gravi, tra le quali anche l’autista dell’autobus, sono stati portati all’ospedale di Montebelluna per ricevere le cure necessarie.

I soccorsi

L’incidente ha reso necessario un intervento massiccio da parte dei soccorritori, mentre il traffico risultava bloccato in entrambe le direzioni. Sul posto personale medico, vigili del fuoco e forze dell’ordine, che hanno lavorato instancabilmente per gestire la situazione e fornire assistenza alle persone coinvolte.

L’identità delle vittime non è stata ancora resa pubblica, in attesa di notificare i familiari più stretti. Nel frattempo, l’inchiesta per determinare le responsabilità e la dinamica dell’incidente è in corso, con l’obiettivo di fare chiarezza su quanto accaduto.