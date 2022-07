Incendio a Roma, in fiamme la pineta: fumo e cenere fino in centro, cielo nero sul Colosseo e San Pietro

Roma brucia. Una colonna di fumo, visibile in gran parte della zona nord della città, ha reso necessario l’intervento di 7 squadre di vigili del fuoco, supportate da un elicottero. Cenere e fumo sono arrivati al centro di Roma e in altri quartieri come Nomentana, Talenti e Balduina, tingendo di nero il cielo sopra il Colosseo e piazza San Pietro. L’incendio è divampato nel Parco del Pineto lunedì 4 luglio e ha coinvolto anche una parte della riserva di Monte Ciocci. Panico tra gli abitanti in fuga dalle case minacciate dalle fiamme. Il sindaco, Roberto Gualtieri, ha spiegato che saranno avviate le indagini per verificare la possibile natura dolosa dei roghi. Nella sola giornata di lunedì, nel Lazio si sono verificati 100 incendi.