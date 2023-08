Incendio a Massanera di Reggello, in fiamme ettari di boschi vicino Firenze: elicotteri e Canadair in volo

Per controllare e spegnere le fiamme hanno operato a terra 30 squadre di volontari antincendio boschivo, insieme agli operai forestali e ai Vigili del Fuoco. Gli incendi in Toscna Oltre all’ incendio che ha interessato l’hotel Four Seasons a Firenze, rendendo necessario l’evacuazione della struttura, nella stessa giornata si sono registrati altri incendi sempre nella stessa provincia del capoluogo Toscano.

Un vasto incendio si è sviluppato nella zona in prossimità dell’abitato di Faltognano, nel Comune di Vinci. Le fiamme, spinte dal vento moderato presente in zona, si sono propagate rapidamente mandano in cenere oliveti e boschi.

Data la presenza di diverse abitazioni in zona la sala operativa regionale ha disposto l’invio immediato di due elicotteri mentre nove squadre di volontariato antincendio e Vigili del Fuoco hanno operato lungo il fronte dell’incendio per cercare di contenerne la propagazione delle fiamme.

Un altro rogo si è sviluppato nel Comune di Impruneta, sempre in provincia di Firenze, in zona Tavarnuzze, dove il fuoco si in prossimità del raccordo autostradale Firenze-Siena, distruggendo una pineta e campi. Anche in questo caso l’emergenza è stata fronteggiata grazie all’intervento di cinque squadre di volontariato antincendio boschivo e dei Vigili del Fuoco.