Incendiata l'auto della consigliera comunale di Partinico Vanessa Costantino: in fiamme la sua Maserati

Fiamme nella notte di Partinico, in provincia di Palermo, dove intorno alle 2 del 2 agosto la Maserati di Vanessa Costantino, consigliera comunale, è stata incendiata in un gesto presumibilmente doloso. L’auto era in uso della Costantino e del marito Antonello Virga, ex consigliere comunale, ed era intestata ad una società collegata ad un sindacato che la coppia gestisce con un Caf. Per i diretti interessati potrebbe essersi trattato di un’intimidazione.

Incendiata l’auto di una consigliera comunale di Partinico

Come riporta ‘BlogSicilia’, il rogo è scoppiato intorno alle 2 della notte tra martedì 1° agosto e mercoledì 2.

L’auto, una Maserati intestata a una società, era parcheggiata lungo la via Cappellini.

A Partinico, in provincia di Palermo, è stata incendiata l'auto della consigliera comunale Vanessa Costantino e del marito Antonello Virga

Come scrive ‘Live Sicilia’, le fiamme sono arrivate talmente in alto che hanno lambito e danneggiato anche il prospetto di un’abitazione accanto alla quale la Maserati era stata parcheggiata.

Le indagini e l’ipotesi del gesto intimidatorio

Sul caso indagano i carabinieri.

Come riporta ‘Blog Sicilia’ per il momento gli inquirenti mantengono il massimo riserbo. I carabinieri potrebbero acquisire le immagini dei circuiti di videosorveglianza della zona.

Per via dell’attività politica della coppia – la Costantino è attualmente consigliera comunale di Partinico, il marito Virga lo è stato in tempi molto recenti – si fa strada l’ipotesi del gesto intimidatorio.

A caldeggiare la teoria è il presidente del consiglio comunale di Partinico Erasmo Briganò con una nota stampa: “A seguito del vile e grave atto intimidatorio perpetrato ai danni del Consigliere Comunale Vanessa Costantino, che condanno con fermezza, esprimo al consigliere piena solidarietà a nome mio personale e dell’intero consiglio comunale, con l’augurio che in breve tempo possano essere individuati e puniti i responsabili di tale ignobile gesto”.

La solidarietà delle istituzioni e di Fratelli D’Italia

Nel frattempo le istituzioni hanno espresso solidarietà a Vanessa Costantino e Antonello Virga. La vicesindaca di Palermo e parlamentare Carolina Varchi ha commentato il rogo avvenuto “probabilmente per mano dolosa” e ha sottolineato: “Non arretriamo di un solo passo di fronte a chi pensa di potere intimidire le istituzioni con gesti di prepotenza e di brutale violenza”.

Anche il senatore di Fratelli D’Italia Raoul Russo ha fatto proprie le parole di Carolina Varchi. Le violenze contro i consiglieri comunali, purtroppo, non sono nuove nella cronaca italiana: nel 2022 Francesco Emilio Borrelli è stato investito a Napoli in un episodio descritto come “vendetta trasversale”.