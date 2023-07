Incendi in Sardegna, numerosi roghi da Cagliari all'Oristanese alimentati dal maestrale: canadair in azione

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Dopo la Sicilia nei giorni scorsi, è ora la Sardegna a dover far fronte all’emergenza incendi. Quella di lunedì 31 luglio è stata una giornata difficile sul fronte del fuoco, con numerosi roghi attivi in diverse zone dell’isola, in particolare nelle province di Cagliari e Oristano.

Incendi in Sardegna alimentati dal maestrale

Secondo quanto riporta Ansa, sono numerosi gli incendi che stanno divampando in queste ore in diverse zone dell’isola, dal nord al sud.

I vigili del fuoco e i volontari della Protezione civile sono al lavoro con numerose squadre a terra e mezzi aerei per contenere e spegnere le fiamme, alimentate dal gran caldo e dal maestrale. Le operazioni sono rese più complesse dalle forti raffiche di vento che stanno spazzando la Sardegna dalla mattina di oggi, lunedì 31 luglio.

Vasti incendi a San Nicolò d’Arcidano e Seui

L’incendio più grosso a San Nicolò d’Arcidano, in provincia di Oristano, in località S’Acqua Bianca, dove sono presenti alcune aziende agricole. In azione numerose squadre dei vigili del fuoco, supportati da tre elicotteri del servizio antincendi regionale e da un canadair della Protezione civile nazionale decollato da Olbia.

Un altro grosso incendio è divampato nel pomeriggio in un area di bosco di leccio a Seui (Sud Sardegna), in Barbagia. Per contrastare l’avanzata del fuoco è stato richiesto anche qui l’intervento del canadair.

Diversi roghi sono attivi anche in Ogliastra, a Girasole (Nuoro) e nel Sulcis, a Siliqua (Sud Sardegna) e Giba (Carbonia).

Fonte foto: Tuttocittà.it L’incendio più vasto a San Nicolò d’Arcidano, in provincia di Oristano

Incendi nella zona di Cagliari

Fiamme anche a Cagliari e nell’hinterland del capoluogo sardo. Un incendio si è sviluppato alle porte della città, lungo viale Monastir, all’altezza della Motorizzazione civile. Le fiamme sospinte dal forte vento di maestrale hanno divorato sterpaglie e arbusti fino ad arrivare a ridosso della statale 554.

Il fumo creato dal rogo e spinto dal vento ha creato problemi di visibilità per gli automobilisti in transito, sul posto gli agenti della polizia locale per gestire il traffico.

Un vasto incendio è divampato anche a Sestu, nella zona commerciale, con il fumo che ha invaso la statale 131.

Allerta arancione in Sardegna

Nel frattempo la protezione civile regionale ha emanato un nuovo bollettino di pericolo di incendio in quasi tutta l’Isola.

È allerta arancione per rischio incendi e ondate di calore fino a domani, martedì 1 agosto, ma è probabile che venga prorogata anche per mercoledì 2, viste le alte temperature attese nelle prossime ore, con Cagliari da bollino rosso.