Il caldo potrebbe aver ucciso un neonato a Quartucciu vicino Cagliari durante la poppata: disposta l'autopsia

Giornalista pubblicista dal 2015 e laureato in Comunicazione alla Sapienza. Ho collaborato con diverse testate e lavorato per tv, radio, carta stampata e web. Impegnato nel contesto dell’emittenza laziale, sono autore e conduttore di vari programmi di informazione, telegiornali e radiogiornali.

Una terribile tragedia ha scosso la comunità di Quartucciu, centro in provincia di Cagliari. Nella serata di giovedì 20 luglio un neonato di appena 2 mesi è morto improvvisamente durante l’allattamento al seno. Per il piccolo è stata disposta l’autopsia: al momento, non è stata appurata la causa del decesso. Il caldo terribile di questi giorni potrebbe aver influito, così come è sul tavolo la possibilità di una malformazione congenita.

La tragedia in piazza

La terribile vicenda si è verificata nella zona di piazza Raffaele Piras, verso le 22:30 del 20 luglio. Il padre, 35 anni, e la madre, 33 anni, insieme ai nonni del bambino, si trovavano in piazza cercando sollievo dalla calura che ha colpito la Sardegna di recente.

Mentre la mamma lo allattava, ha notato che Roberto, il suo neonato ha improvvisamente smesso di succhiare e non rispondeva a nessuno stimolo.

Fonte foto: Tuttocittà La tragedia è avvenuta in pieno centro a Quartucciu, paese alle porte di Cagliari

Non respirava più

La madre si è accorta con orrore che il piccolo non respirava più, lasciando tutti attoniti e sconvolti. Il padre, disperato, ha preso il piccolo tra le braccia cercando di rianimarlo.

Alcune persone presenti, due delle quali avevano conoscenze di pratiche di rianimazione, hanno tentato di prestare aiuto.

In breve tempo è giunta anche l’ambulanza del 118, già in zona, ma nonostante gli sforzi dei medici per rianimarlo, il piccolo è morto.

Disposta l’autopsia

Su disposizione del procuratore di turno, il corpo del neonato è stato trasferito al Policlinico universitario di Monserrato per l’autopsia, mentre i carabinieri si sono adoperati per ricostruire i dettagli di questa terribile tragedia.

Il pubblico ministero Andrea Vacca ha immediatamente ordinato l’ispezione post mortem per scoprire la causa di questo dramma.

Al momento, le ipotesi sulle ragioni del decesso sono una possibile malformazione congenita, ma anche un eventuale malore legato al caldo torrido di questi giorni.

Il cordoglio

Il sindaco di Quartucciu, Pietro Pisu, ha espresso parole di dolore e cordoglio per la giovane vittima, definendola “il nostro piccolo angioletto”. L’amministrazione comunale ha dichiarato di essere pronta a fornire ogni forma di sostegno possibile al padre Andrea e alla madre del bambino.

L’intera comunità è stata colpita duramente da questa perdita, sentendosi impotente di fronte a una morte del genere.

La tragedia di Enna

Soltanto una settimana prima, un’analoga tragica fatalità ha colpito una famiglia in Sicilia. Il 12 luglio scorso, un neonato di soli sei mesi è caduto dal fasciatoio nella sua casa ad Agira, nella provincia di Enna, perdendo la vita.

Il piccolo Filippo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Umberto I di Enna, dove è stato sottoposto a un’operazione disperata per cercare di salvarlo. Purtroppo, nonostante gli sforzi dei medici e degli infermieri, non è stato possibile salvarlo.