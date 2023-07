Vento e caldo estremo all'aeroporto di Olbia, tre aerei non atterrano: 47 gradi, voli dirottati su Cagliari

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Pista troppo calda: gli aerei non atterrano. Succede a Olbia, dove tre voli sono stati dirottati su Cagliari e Alghero perché l’atterraggio era reso impossibile dalle temperature raggiunte dall’asfalto, mentre altri hanno subito ritardi considerevoli.

I voli dirottati

Nel pomeriggio di lunedì tre voli diretti a Olbia da Milano, Amsterdam e Parigi, non hanno potuto raggiungere la loro destinazione. Il motivo erano le temperature estreme raggiunte dalle piste di atterraggio.

Il termometro dell’aeroporto segnava 47 gradi, e il vento non permetteva di garantire la sicurezza delle operazioni secondo le autorità di controllo. Così i tre voli operati da EasyJet sono stati dirottati, i primi due su Cagliari e il terzo su Alghero.

I voli in arrivo e in partenza da Olbia hanno subito anche moltissimi ritardi, in particolare quelli che partivano da Napoli, Bologna, Monaco e Dusseldorf. Un problema per i turisti che stanno raggiungendo la Sardegna per le vacanze estive.

I problemi del caldo e del vento

Il principale motivo per cui gli aerei stanno avendo problemi ad atterrare a Olbia come in altri aeroporti della Sardegna è una combinazione del caldo e del forte vento di maestrale che sta spazzando l’isola.

I due fenomeni combinati quello che in termini tecnici si chiama wind shear. I venti vicini alla superficie diventano imprevedibili, con raffiche molto forti che rendono le operazioni di atterraggio al meglio difficili e, in alcuni casi come quello di Olbia, impossibili.

Un altro problema era quello dell’asfalto delle piste di atterraggio, che raggiugnendo temperature roventi, rendeva ancora meno sicure le manovre.

Ritardi e problemi in tutta la Sardegna

Non solo Olbia però. Anche gli aeroporti di Cagliari e Alghero hanno avuto problemi a far atterrare alcuni voli, causando una serie di ritardi che si sono protratti dalle 13:00 in poi. La sera ha dato sollievo dal caldo, ma i prossimi giorni si annunciano altrettanto difficili.

A rendere la situazione ancora più complicata, attorno ad Olbia sarebbero scoppiati diversi incendi sempre a causa del caldo molto intenso. Alcuni arrivano a lambire alcune case e aziende agricole nell’entroterra.