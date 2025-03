Incendi a Ostia negli stabilimenti balneari dal Plinius ai Bagni Vittoria dopo la sentenza sulle concessioni

Continuano gli incendi negli stabilimenti balneari di Ostia: negli ultimi due giorni sono stati sette i roghi che hanno colpito le strutture sul mare, compresi il Plinius, il Salus e i Bagni Vittoria, fra gli altri. La polizia ha fermato un sospettato, un giovane, la cui posizione è ora al vaglio. E intanto gli stabilimenti si preparano ad affrontare la rivoluzione nelle concessioni balneari.

Roghi ad Ostia, c’è un sospettato

Potrebbe essere il 25enne fermato dalle forze dell’ordine il responsabile, o uno dei responsabili, della raffica di incendi agli stabilimenti balneari di Ostia.

Oltre alle strutture principali e alle passerelle, inceneriti dalle fiamme anche alcune cabine e storici pedalò a forma di cigni. I video diffusi da Welcome to favelas sono diventati virali.

Fonte foto: ANSA

27 marzo 2025 – cabine in fiamme allo stabilimento balneare Plinius di Ostia, Roma

Nella notte di mercoledì 26 marzo, mentre i pompieri stavano spegnendo le fiamme sul lungomare di levante, è scattato l’allarme agli stabilimenti Elmi e Plinius, quest’ultimo distante oltre un chilometro dai primi roghi. Dati alle fiamme anche l’Arcobaleno e il Capanno.

Il giorno prima, martedì 25, erano stati incendiati il Belsito e Le Dune: nel primo era bruciata solo una cabina, nel secondo otto.

Quale movente

Al primo rogo si è ipotizzato dell’esito di un’avaria elettrica, al secondo rogo si è pensato all’azione di un piromane solitario. Ma con i roghi successivi, si è cominciato a pensare che i piromani possano essere di più. Gli investigatori non escludono alcuna ipotesi in merito al movente: puro teppismo, eco-vandalismo, crimine organizzato o altro ancora?

I bandi per gli stabilimenti balneari

Gli attentati incendiari arrivano in un momento di massima allerta per gli imprenditori balneari di Ostia, proprio quando il Comune di Roma è stato capofila nella messa a bando degli stabilimenti.

A metà febbraio il sindaco Roberto Gualtieri ha dato il via libera per due gare pubbliche per la gestione di 40 strutture, nell’ottica della gestione trasparente del litorale e rompendo il corso finora improntato alle continue proroghe e rinnovi, in deroga alla direttiva Bolkestein.

Il bando era stato bloccato dai ricorsi di alcuni gestori, ma una sentenza del Consiglio di Stato ha sbloccato la situazione e ha ripristinato l’iter voluto da Gueltieri.

Massimo Muzzarelli, presidente di Federbalneari Roma, mette alcuni puntini sulle i: “Una delle istanze che abbiamo sollevato nel ricorso è legata alla brevità del bando comunale per la sola stagione 2025: è vero che è prorogabile, ma per come è formulato non è realistico… Ora che è saltata la sospensiva ci aspettiamo che il Comune indichi al più presto i termini per la riapertura e chiusura del bando”.

La situazione è complicata: i balneari avrebbero dovuto cominciare ad approntare le strutture, approfittando del fatto che in molti, si prevede, prenderanno giorni di ferie per fare ponte nella seconda metà di aprile: da sabato 19, passando per Pasqua (domenica 20), pasquetta (lunedì 21), la Festa della Liberazione (venerdì 25) e fino a domenica 27.

Ma fra le incertezze sui bandi e i recenti roghi, è difficile che i clienti anticipino i soldi per prenotare un posto con ombrellone e sdraio per la stagione estiva. I costi di gestione e manutenzione per i balneari, intanto, sono già una realtà.