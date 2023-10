In Messico un autobus si ribalta in autostrada: incidente catastrofico, morti almeno 18 migranti

Sono almeno 18 i migranti morti in Messico in seguito a un incidente di un autobus.

18 morti e 27 persone ferite

Le persone a bordo del mezzo, come riferito dalle autorità, erano in totale 55, migranti provenienti per gran parte da Venezuela e Haiti.

La tragedia stradale si è consumata nella mattinata di venerdì 6 ottobre, nel sud del Paese.

La procura dello stato meridionale di Oaxaca ha spiegato che tra le vittime figurano due donne e tre bambini. Oltre ai 18 decessi, risultano ferite le altre 27 persone.

La dinamica dell’incidente

L’autobus si è ribaltato su un lato in un tratto tortuoso dell’autostrada. I feriti sono stati trasportati in due ospedali dello stato di Puebla, che confina con quello di Oaxaca, dove potranno avere cure gratuite.

Il messaggio del governatore

“Siamo profondamente dispiaciuti per l’incidente mortale avvenuto sull’autostrada Oaxaca-Cuacnopalan, in cui sono morti diversi migranti”. Così su X (l’ex Twitter) il governatore dello stato di Oaxaca, Salomón Jara Cruz.

“Il nostro personale governativo sta già fornendo assistenza alle persone colpite”, ha aggiunto.

La tragedia ricorda quella di Mestre

Nell’apprendere la notizia, inevitabile il parallelo con quel che è accaduto pochi giorni fa a Mestre dove un autobus è precipitato da un cavalcavia provocando 21 vittime.

Secondo i dati della prefettura di Venezia, si tratta di nove cittadini ucraini, quattro romeni, tre tedeschi, due portoghesi, un croato, un sudafricano e un italiano, cioè l’autista del bus, un trevigiano di 40 anni.

Quanto ai feriti, sono stati ricoverati in vari ospedali. Dei 15 pazienti, 12 sono adulti e 3 minorenni. Dieci si trovano in terapia intensiva.