Il volo per Roma ritarda di un giorno, passeggeri italiani bloccati a Tokyo: "Abbandonati a noi stessi"

Un weekend da incubo per centinaia di passeggeri che avrebbero dovuto prendere il volo Tokyo-Roma programmato per venerdì 18 agosto, ma non ancora partito dopo 24 ore. La denuncia arriva da due avvocate italiane bloccate – insieme ad altri turisti connazionali – nell’aeroporto di Haneda, a Tokyo. “Siamo abbandonati a noi stessi”, hanno detto le due donne all’agenzia di stampa ‘Ansa‘.

All’aeroporto giapponese sono in tanti ad attendere notizie sul volo 793 Tokyo-Roma di Ita Airways. Ma a distanza di 24 ore dalla partenza prevista la situazione non si sarebbe ancora sbloccata.

La notizia ha iniziato a circolare anche grazie alla denuncia di due turiste italiane in viaggio a Tokyo che hanno raccontato ad ‘Ansa‘ l’esperienza in corso.

Le due avvocate hanno spiegato che il volo sarebbe dovuto partire da Tokyo alle 12:40 di venerdì 18 agosto, ma dopo diversi rinvii sarebbe stato spostato al giorno successivo, sabato 19 agosto.

Ita chiarisce: non c’è stata nessuna cancellazione

Il volo Tokyo-Roma di Ita Airways avrebbe prima subito un ritardo di 3 ore e poi un nuovo ritardo di 11 ore, prima di essere spostato al giorno successivo.

La compagnia aerea ha comunicato che “non c’è stata nessuna cancellazione, ma un ritardo di 24 ore di un volo e di 12 di un altro per una causa tecnica che ha interessato un aereo ad Haneda”.

Ita Airways ha assicurato, inoltre, che “ai passeggeri è stata fornita l’assistenza prevista in questi casi dalla normativa, tra cui informativa e pasto in aeroporto e pernotto in albergo”.

La compagnia aerea si è scusata per il disagio subito dai passeggeri in attesa del volo e ha aggiunto che “abbiamo cercato di far fronte ad una situazione imprevista ed imprevedibile tentando di minimizzare le conseguenze per i passeggeri”.

Il racconto dei passeggeri bloccati in aeroporto

Sarebbero centinaia le persone che avrebbero dovuto prendere il volo per Roma. Tra queste, le due avvocate che ad ‘Ansa‘ hanno raccontato cosa sarebbe accaduto in aeroporto.

“Qui c’è uno sportello di Ita Airways, ma nessuno ci ha detto niente, è chiuso”, hanno dichiarato le due donne (una delle quali in viaggio con la figlia di 11 anni).

“Siamo abbandonati a noi stessi“, hanno aggiunto a nome dei tanti passeggeri bloccati nell’aeroporto di Haneda, a Tokyo: “Qui ci sono famiglie con bambini”, hanno aggiunto.

La situazione si protrae da ormai un giorno e “non sappiamo quando finirà”, hanno dichiarato le due donne. “Abbiamo in mano solo dei voucher ridicoli e valuteremo tutte le azioni legali da fare“, hanno precisato.