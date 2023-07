Il video di un poliziotto che salva una donna dall'auto in fiamme in Georgia: le immagini della bodycam

Un gesto lucido e coraggioso, quello del sergente Ashleigh Taylor che ha avuto la prontezza di rompere il vetro e salvare una vita. È quanto accaduto a Candler, in Georgia.

Il poliziotto stava percorrendo l’autostrada 46 della contea. La sua bodycam ha ripreso il momento in cui ha accostato la vettura d’ordinanza e si è lanciato a bordo strada verso un’auto dalla quale proveniva del fumo. All’interno della macchina in fiamme era intrappolata una donna.

Taylor ha afferrato il suo manganello e ha infranto il vetro anteriore, ha infilato entrambe le braccia nell’abitacolo e ha estratto una donna, ancora viva ma visibilmente scossa e in difficoltà. “Get out of the car!”, ha gridato più volte il poliziotto.

Una volta salvata la donna, l’agente le ha chiesto se con lei ci fosse qualcuno.

La donna è stata poi adagiata sull’erba lontano dalla vettura. Nel frattempo è intervenuto un altro automobilista e insieme al poliziotto ha ispezionato l’auto per accertarsi che nessun altro fosse rimasto intrappolato all’interno del veicolo in fiamme.

Lo sceriffo John Miles della contea di Candler ha riferito a ‘WTOC’: “Il sergente Taylor ha risposto nel modo in cui tutti speriamo di rispondere in una situazione critica proprio come quella”.