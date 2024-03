Il video della neve gialla sulle Dolomiti, lo scirocco porta la sabbia del Sahara in alta quota

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Chi in questi giorni è andato a sciare sulle Dolomiti ha potuto notare un fenomeno particolare, anche se non certo nuovo: la neve gialla. In questi giorni le cime innevate delle Alpi venete hanno assunto una colorazione con sfumature tra il giallo e l’arancio.

A provocare il fenomeno la sabbia del deserto del Sahara trasportata dallo scirocco che va a colorare i fiocchi di neve con venature giallo ocra. Niente meteo pazzo però, si tratta di un fenomeno ricorrente, più probabile in autunno e meno in primavera.

Le perturbazioni fanno risalire dall’Africa le polveri del deserto sahariano che viaggiano per oltre 2.500 km fino ad arrivare sulle Dolomiti.

Come spiega al Corriere del Veneto il meteorologo Marco Rabito tutto questo “accade nei casi di perturbazioni alimentate da venti di scirocco“. “Non è sabbia vera e propria”, aggiunge, “ha un effetto positivo come fertilizzante sui terreni, ma sporca tantissimo“.