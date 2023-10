Il video dell'intervento di La Russa contro Matvienko al G20: "Inaccettabile negare aggressione all'Ucraina"

Sono parole perentorie, quelle pronunciate dal Presidente italiano del Senato Ignazio La Russa durante il vertice dei presidenti dei Parlamenti del G20 in India. La Russa ha replicato al discorso di Valentina Ivanova Matvienko, presidente del Consiglio Federale dell’Assemblea Federale della Federazione Russa, che poco prima aveva attribuito all’Ucraina le responsabilità del conflitto scoppiato il 24 febbraio 2022 con l’operazione militare speciale avviata da Vladimir Putin.

Il presidente del Senato italiano ha detto: “Avevo previsto un breve intervento sui temi specifici di questo summit, ma l’intervento della speaker russa mi impone immediatamente per la mia coscienza e per la posizione italiana di sottolineare come sia inaccettabile fare finta che non sia avvenuta una aggressione a danno dell’Ucraina che ha sconvolto l’indipendenza, la libertà, la vita di quel Paese”.

Per La Russa è altrettanto inaccettabile “parlare in questa sede trascurando questo fatto”. Dalla guerra in Ucraina, inoltre, arrivano le accuse degli Usa nei confronti della Corea del Nord: secondo il portavoce del Consiglio di Sicurezza John Kirby avrebbe fornito alla Russia le armi per attaccare l’Ucraina.