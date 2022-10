Il video dell'elicottero che si impiglia nei cavi elettrici e precipita: a bordo anche due politici

Tragedia sfiorata in Brasile. Lo scorso 21 settembre un elicottero, su cui stavano viaggiando un deputato, un vicesindaco, il suo addetto stampa e ovviamente il pilota, è precipitato nella città di Engenheiro Caldas.

Il velivolo, in fase di atterraggio, era rimasto impigliato nei cavi dell’alta tensione, schiantandosi a terra.

Secondo le ricostruzioni, il pilota non avrebbe notato i pallini arancioni riflettenti, predisposto per segnalare proprio la presenza dei fili.

Fortunatamente, tutte le persone a bordo sono sopravvissute.

Tra queste, il deputato federale Hercílio Diniz, in corsa per la rielezione, e il vicesindaco di Governador Valadares, David Barraso: per quest’ultimo si è reso necessario il ricovero in terapia intensiva a causa di fratture costali multiple e un polmone collassato.

Il suo addetto stampa e il pilota, invece, stanno bene.

A helicopter carrying Brazilian politicians has crashed after it got stuck in a power line and fell to the ground in the state of #Minas_Gerais, Brazil. Fortunately, everyone on board survived.#Brazil pic.twitter.com/czXwhPHUTJ

— خالد اسكيف (@khalediskef) October 2, 2022