Scende nel fiume per scattarsi un selfie vicino a Reggio Emilia ma rimane bloccata: il video del salvataggio

È rimasta bloccata nel greto del fiume dove voleva scattarsi un selfie e per salvarla è stato necessario l’intervento dell’elicottero dei Vigili del Fuoco. Brutto spavento per una ragazza che nella mattinata di domenica 8 dicembre si è trovata circondata dall’acqua dell’Enza, nel quale era scesa per scattare alcune fotografie. Una situazione nella quale si è reso necessario l’intervento dei soccorsi, che l’hanno recuperata e portata al sicuro.

Il selfie nel fiume

L’operazione di salvataggio è stata ripresa in un video dai Vigili del Fuoco. Secondo quanto ricostruito, la ragazza era scesa nel greto del fiume Enza, a Montecchio Emilia, in provincia di Reggio Emilia, per fare alcune foto con lo smartphone nella prima mattina della Festa dell’Immacolata.

All’improvviso il livello dell’acqua si è alzato, a causa delle intese piogge registrate nelle ore precedenti, creando alcuni isolotti.