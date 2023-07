Il video dell'elefante scappato dal circo ad Amantea vicino Cosenza che passeggia indisturbato in strada

Giornalista, sceneggiatore, laureato in Scienze della Comunicazione. Scrivo perché adoravo il suono della Olivetti di mio nonno e perché, a causa della mia pessima educazione, mi chiedo ancora oggi i perché delle cose.

Un grosso elefante che si aggira sulle strade statali calabre. Sembra una frase estrapolata da un libro o da una sceneggiatura, e invece è quanto accaduto ad Amantea, dove un pachiderma è fuggito da un circo e si è aggirato indisturbato per il paese, fino a quando non è stato catturato e riportato nel suo recinto.

Un elefante ad Amantea

L’insolito avvistamento è avvenuto nella giornata di ieri – giovedì 27 luglio – tra le strade di Amantea, piccolo comune della provincia di Cosenza, in Calabria.

Diverse persone hanno dapprima immortalato un pachiderma che, indisturbato, andava a zonzo sulle spiagge del litorale calabro. Dopodiché è toccato agli automobilisti in transito sulla SS18 segnalare e schivare l’elefante, che procedeva spedito verso il parcheggio di un supermercato.

Intanto in Calabria un Elefante gira indisturbato per le vie del paese dirigendosi verso L’Eurospin pic.twitter.com/HEoUB3v9nQ — Soqquadro (@gicarestik2) July 27, 2023

Il video dell’elefante in giro sulla SS18 di Amantea

Numerose le segnalazioni giunte alle autorità da parte di cittadini e autisti, increduli ma anche preoccupati dall’insolita presenza dell’animale tra le strade del comune nel Cosentino.

L’animale fuggito dal circo

In poco tempo si è capito che il grosso animale non poteva che essere fuggito da un circo, giunto ad Amantea proprio a luglio, dove ha piantato il tendone in vista di circa due settimane di spettacoli con artisti circensi e animali.

Il pachiderma, una volta elusa la sorveglianza degli addetti del circo, ha proseguito spedito il suo cammino, passando per le spiagge e giungendo nel centro cittadino, dove dai video registrati dagli automobilisti di passaggio nella zona lo si può vedere approcciarsi a un supermercato locale.

E nonostante l’ilarità suscitata da una così strana “apparizione”, non era poco il timore nei confronti dell’elefante, che avrebbe potuto creare problemi sia agli automobilisti, sia agli avventori del market, dal quale poteva forse essere attratto per via degli odori del cibo.

Il recupero del pachiderma

Fortunatamente, nel giro di poco tempo dall’inizio delle segnalazioni, i proprietari del circo sono stati avvertiti della fuga (cosa di per sé difficile da non notare). Alcuni responsabili della struttura sono quindi intervenuti per recuperare l’animale, che è stato riportato nel suo recinto.

Non sono stati segnalati danni a cose o persone, e non è una cosa scontata. Nonostante la pur giustificabile sorpresa dei cittadini, condita da commenti ironici e battute sull’animale in procinto di “fare la spesa”, non bisogna dimenticare che si sta parlando di animali selvatici.

Animali che vengono sì addestrati, ma che passano buona parte della loro vita dietro le sbarre, spesso tenuti in pessime condizioni, e che quindi non sono abituati al contatto con esseri viventi che non siano addestratori o responsabili delle strutture nelle quali sono rinchiusi.