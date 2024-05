Prezzi di benzina e diesel in risalita venerdì 3 maggio: quanto costa oggi un pieno in città e in autostrada

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Prezzi nuovamente in salita. Il primo weekend di maggio 2024 si apre con un nuovo aumento della benzina e del diesel. Ecco quanto costa fare il pieno in città o in autostrada venerdì 3 maggio.

Prezzi dei carburanti, su benzina e giù diesel

Scendono le quotazioni internazionali di benzina e diesel.

Calano anche i prezzi praticati sulla rete italiana del gasolio, mentre per la benzina c’è una nuova crescita.

Fonte foto: IPA Auto in fila al distributore, in attesa di fare rifornimento

I prezzi medi di benzina e diesel

Secondo i dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Ministero delle imprese e del Made in Italy elaborati successivamente da Staffetta Quotidiana, ecco il costo alle 8 di giovedì 2 maggio su 18 mila impianti:

benzina self service a 1,917 euro/litro (+1 millesimi, compagnie a 1,919, pompe bianche 1,910);

a 1,917 euro/litro (+1 millesimi, compagnie a 1,919, pompe bianche 1,910); diesel self service a 1,787 euro/litro (-5, compagnie 1,719, pompe bianche 1,779);

a 1,787 euro/litro (-5, compagnie 1,719, pompe bianche 1,779); benzina servito a 2,055 euro/litro (invariato, compagnie 2,095, pompe bianche 1,975);

a 2,055 euro/litro (invariato, compagnie 2,095, pompe bianche 1,975); diesel servito a 1,930 euro/litro (-4, compagnie tra 1,972, pompe bianche 1,845).

E ancora:

gpl tra 0,715 euro/litro e 0,724 euro/litro (pompe bianche 0,704);

tra 0,715 euro/litro e 0,724 euro/litro (pompe bianche 0,704); metano tra 1,319 euro/kg e 1,341 euro/kg (pompe bianche 1,301).

I costi dei carburanti in autostrada

Per quel che riguarda invece i prezzi di benzina e diesel in autostrada, la media nazionale indicata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy recita:

benzina self service: 1,998 euro/litro;

1,998 euro/litro; diesel self service: 1,888 euro/litro;

1,888 euro/litro; benzina servito a 2,259 euro/litro;

a 2,259 euro/litro; diesel servito a 2,156.

E ancora.

gpl: 0,851 euro/litro;

0,851 euro/litro; metano: 1,471 euro/kg.