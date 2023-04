Leoni scappano dalla gabbia durante lo spettacolo al circo e arrivano fino al parcheggio: spettatori in fuga

Laureato in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, Master in Drammaturgia e Sceneggiatura. Ho lavorato per il cinema e la serialità digitale, ma il primo amore è il giornalismo e non si scorda mai. Scrivo per vivere, vivo per scrivere. Iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti.

Un incidente in un circo in Cina ha scatenato il panico tra il pubblico: durante uno spettacoli, due leoni sono usciti dalla gabbia. Un video diventato virale mostra l’accaduto. Sono arrivate anche le prime conseguenze per gli organizzatori del circo.

Il video virale dei leoni che scappano dalla gabbia

Diventato rapidamente virale su Twitter in tutto il mondo, il video arriva dal Global Peak International Circus di Luoyang, città da 6 milioni di abitanti nella provincia del Henan.

Nelle immagini, sono ripresi due esemplari di leoni adulti mentre si trovano in una gabbia di metallo circolare. Attorno a loro, numerose famiglie con bambini, all’interno invece due operatori del circo.

People run for their lives as two lions escape circus show in China The two lions managed to break free through a gap in their cage during the show in Luoyang, Henan Province, China. pic.twitter.com/91CoYWPsGB — Levandov (@blabla112345) April 21, 2023

Ad un certo punto, gli animali riescono a uscire da uno sportello che a quanto pare non era bloccato. Immediato il panico tra il pubblico.

Sono arrivati fino al parcheggio del circo

Nel video si vedono i leoni iniziare ad aggirarsi all’esterno delle gabbie, mentre la gente sugli spalti si allontana in fretta e furia tenendo bambini e più piccoli in braccio.

Le immagini si spostano poi all’esterno, c’è chi corre per allontanarsi il più possibile dal circo. I leoni, tuttavia, sono riusciti ad arrivare fino all’esterno e nella zona vicino ai parcheggi. Li si può vedere mentre si aggirano per la zona prima che il video si interrompa.

Stando a quanto riportato dalle fonti estere, sembra che l’incidente sia andato comunque nel migliore dei modi: non si contano feriti e gli animali sarebbero stati catturati nel giro di poco.

Sospese le attività del circo in Cina

I fatti si sono verificati domenica 16 aprile 2023, nella Cina centrale. Dopo l’accaduto è stata aperta un’indagine da parte della polizia, per verificare cosa sia davvero accaduto e come i leoni siano potuti uscire dalla gabbia. Avrebbero potuto ferire qualcuno, come accaduto pochi mesi fa in uno zoo in Jamaica.

Testimoni hanno riferito che lo sportello non era stato richiuso nel modo corretto e così dimostrano i numerosi video che circolano su Twitter.

Le autorità locali, tramite l’account Weibo (il social cinese) hanno reso noto con un comunicato che al circo è stata imposta una sospensione per permettere di portare a termine le indagini.