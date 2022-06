Infila il dito nella gabbia del leone, l'animale glielo stacca: panico al Jamaica Zoo, turisti sotto choc

Orrore in uno zoo in Giamaica, dove un guardiano ha infilato il dito in una gabbia di leoni e se l’è fatto staccare a morsi davanti agli occhi attoniti dei turisti. La vicenda è balzata agli onori della cronaca anche in Italia, dove è stata ripresa da diversi siti e giornali, tra cui La Stampa.

Il video virale sui social

Il video della scena è finito sui social e ha fatto letteralmente il giro del mondo, divenendo virale in poco tempo e attirando su di sé anche le ire delle associazioni di animalisti che hanno ricordato quanto possa essere pericoloso tenere animali feroci in gabbia. Tanto più se è la stessa guida a stuzzicarli, com’è accaduto in questo caso.

Ma procediamo con ordine. Cos’è successo esattamente al Jamaica Zoo di Lacovia, nel distretto di Burton? Le testimonianze video reperibili sui social sono tutte datate intorno al 22 maggio, per cui è presumibile che l’episodio sia accaduto in quei giorni.

Cos’è successo al Jamaica Zoo

Nelle immagini, molto disturbanti, si vede il guardiano accarezzare la criniera del leone da oltre la rete di protezione, fino a infastidirlo con le dita vicino al naso e alla bocca. A un certo punto il leone, visibilmente stizzito, azzanna il dito del guardiano.

A quel punto il guardiano, colto alla sprovvista, tenta di liberare il dito dalla presa dell’animale, mentre i turisti continuano a riprendere la scena con i propri smartphone, probabilmente perché non si sono resi conto della gravità di quanto stava accadendo.

Solo quando la guida cade a terra col dito mozzato e la mano insanguinata, i presenti si accorgono che l’animale aveva davvero morso l’uomo, e che quella non era una gag messa in scena per far divertire i turisti. In pochi istanti, dunque, la spensieratezza di una gita allo zoo si è trasformata in panico e choc.

Le polemiche e la nota del Jamaica Zoo

In risposta alle numerose polemiche che si sono sollevate dopo questo episodio, i responsabili del Jamaica Zoo hanno rilasciato un comunicato stampa in cui si dissociano da quanto accaduto, descrivendo “orribile” l’episodio e condannando il comportamento della guida.

In più, hanno spiegato che l’uomo “non è un loro dipendente, ma un esterno” e hanno precisato che il filmato “non rappresenta le procedure e le politiche di sicurezza che devono essere sempre rispettate nella struttura. Lo zoo è un luogo sicuro per tutti”.