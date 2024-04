Camion cisterna con 270 quintali di acido solforico si ribalta a Caravaggio vicino Bergamo, strada chiusa

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Incidente di prima mattina nel territorio del comune di Caravaggio, nei pressi di Bergamo: un camion cisterna che trasportava 270 quintali di acido solforico si è ribaltato. Il materiale non si sarebbe riversato sulla strada, la Padana Superiore, che rimarrà comunque chiusa al traffico fino al termine delle operazioni di messa in sicurezza.

Il camion cisterna ribaltato a Caravaggio (Bergamo)

È avvenuta prima dell’alba di oggi – lunedì 29 aprile 2024 – intorno alle ore 4:45, un incidente sulla Padana Superiore, in via Mozzanica, una strada che fa parte di Caravaggio, comune della provincia di Bergamo, in Lombardia.

Secondo le prime informazioni fin qui raccolte, un camion cisterna che trasportava circa 270 quintali di acido solforico puro al 98% si è ribaltato nel tratto di strada compreso tra i comuni di Caravaggio e di Mozzanica.

Il post del sindaco Claudio Bolandrini in seguito all’incidente avvenuto a Caravaggio (Bergamo), dove un camion cisterna contenente acido solforico si è ribaltato

Il conducente non avrebbe riportato ferite, e non ci sarebbe stato sversamento di liquido sulla carreggiata. In ogni caso, l’incidente ha causato non pochi problemi alla viabilità, con il contenuto del mezzo pesante che deve essere totalmente sversato.

L’arrivo dei soccorsi

In seguito all’incidente, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, intervenuti con le unità speciali del nucleo Nbcr (nucleare batteriologico chimico radiologico) da Milano e Bergamo, i Carabinieri, la Polizia locale e la Croce Rossa di Treviglio.

Il conducente del mezzo, un uomo di 52 anni, è stato curato sul posto dal personale medico accorso. Le sue condizioni non sono state giudicate gravi, ciò nonostante l’uomo è stato trasportato in codice verde all’ospedale di Treviglio (Bergamo) per accertamenti.

Dal mezzo, che procedeva in direzione di una ditta chimica non distante dal luogo dell’incidente, non sarebbe fuoriuscito l’acido solforico, ma sono comunque in corso le operazioni di sversamento del contenuto in un altro camion.

Lo sversamento dell’acido solforico

Il nucleo dei vigili del fuoco presente è quindi impegnato nel “travaso” di acido solforico, operazione che può richiedere anche diverse ore. Per questo motivo, come spiegato dal sindaco di Caravaggio, Claudio Bolandrini, “la Statale 11 è chiusa al traffico in entrambe le direzioni nel tratto compreso tra via Panizzardo e l’intersezione con via Marconi sul territorio di Fornovo”.

La chiusura del traffico da parte dell’Anas si è resa necessaria per poter consentire non solo le operazioni di sversamento, ma anche di riposizionamento del mezzo capovolto, nonché per permettere alle Forze dell’Ordine presenti di effettuare in sicurezza i rilievi necessari alla ricostruzione della dinamica dell’incidente.

Come spiegato dal sindaco Bolandrini, sulla tratta interessata “la viabilità rimarrà interdetta fino al termine dei lavori”.