Mara Maionchi risponde a Tiziano Ferro dopo il post sulla dieta forzata e l'omosessualità da tenere nascosta

Prosegue il botta e risposta a distanza tra Mara Maionchi e Tiziano Ferro. La tensione tra i due è salita dopo che nel programma Belve la discografica ha sostenuto che il cantante da lei lanciato abbia peccato di irriconoscenza nei suoi confronti. L’artista di Latina non l’ha presa affatto bene e tramite i social ha mostrato che negli anni l’ha più volte ringraziata, anche a livello pubblico.

Inoltre Ferro ha postato tra le sue stories Instagram uno stralcio di un articolo giornalistico in cui è stato scritto che la Maionchi, agli inizi della carriera del musicista, avrebbe fatto pressioni a quest’ultimo per dimagrire e non rivelare la sua omosessualità.

Maionchi: “Avrei voluto mantenere un rapporto con Tiziano Ferro”

“Avrei voluto mantenere un rapporto con l’artista. Abbiamo fatto tanta fatica all’inizio, abbiamo spinto tanto, ma poi mi sarebbe piaciuto un ‘Ciao come va’ e ‘Buon Natale’… e questo mi dispiace. Ma forse ci siamo capiti male. Ecco, diciamo che avrei preferito riconoscenza umana non riconoscenza economica”. Così Mara Maionchi, nel corso della conferenza stampa di presentazione dell’Eurovision Song Contest, ha risposto alla domanda di un giornalista a proposito delle polemica a distanza nata con Tiziano Ferro.

Dieta e omosessualità di Tiziano Ferro, la replica di Mara Maionchi

Su presunte ‘forzature’ attuate nei confronti dell’allora giovane cantante, la discografica ha aggiunto: “Secondo me dimagrire era giusto per un ragazzo di 18 anni perché il fatto di essere così robusti non è cosi salutare”.

“Penso – ha proseguito – di avergli dato dei consigli giusti, poi le canzoni sono quelle che contano. In più lo spettacolo ha qualche esigenza, anche se non è d’obbligo. Ma aiuta essere più magri, è importante, non basilare certo poi ci sono certi artisti che non hanno bisogno di alcuna scaltrezza, come anche lui”.

Il passaggio dell’articolo di Grazia Sambruna pubblicato da Tiziano Ferro

Tiziano Ferro, nelle scorse ore, sempre nel contesto della risposta data alle dichiarazioni di Mara Maionchi a Belve, ha ri-postato uno stralcio dell’articolo apparso su MowMag a firma della giornalista Grazia Sambruna.

Questo il testo che il cantante ha rilanciato: dà dell’ingrato a Tiziano Ferro: “Mara Maionchi è la discografica che lo ‘scoprì’ nel 2001 lanciando il primo disco del nostro, Rosso Relativo. Due le condizioni: dimagrire e non dire mai di essere gay. Altrimenti, niente contratto. Perché doveva essere un teen idol e non poteva permettersi chili di troppo e omosessualità”.

“Così Ferro, all’epoca ventenne – si legge sempre nell’articolo di Sambruna-, ha imparato fin da subito a viversi come un orrendo segreto. Milioni di persone lo amavano per tutto ciò che non era: etero e magro. Tanto che già dopo l’incredibile successo del primo disco, il giovane telò in Sud America e della “musica” non voleva saperne più”.

“Questo – prosegue l’articolo di MowMag – lo ha portato a essere, oltre che un prodotto musicale performantissimo, una persona infinitamente infelice giù dal palco. Con conseguenti problemi di alcolismo e autostima a professioniste. Oltre al sacro terrore, per dieci anni, di mangiarsi un piatto di carbonara in pace o di farsi vedere in giro con chi gli pareva. Avrebbe perso ogni cosa, altrimenti. Così ordinava Mara, l’adorabile nonnina con cui tuttə vorremmo giocare a burraco la sera”.