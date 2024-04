Mara Maionchi a Belve attacca Tiziano Ferro e racconta a Fagnani il tradimento del marito Alberto Salerno

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Mara Maionchi, intervistata da Francesca Fagnani nella puntata di ‘Belve’ in onda martedì 30 aprile, ha parlato di vari argomenti, tra cui il rapporto professionale con Tiziano Ferro e il tradimento subito dal marito Alberto Salerno.

Cosa ha detto Mara Maionchi su Tiziano Ferro

Come di consueto, prima della messa in onda della puntata di ‘Belve’ sono spuntate alcune anticipazioni tratte dalle interviste realizzate da Francesca Fagnani ai suoi ospiti. A Mara Maionchi, la conduttrice ha chiesto: “Chi non ha capito che incontrarla è stata una fortuna?“.

Inizialmente, Mara Maionchi ha detto: “Non vorrei fare nomi per non essere scortese, però qualcuno non l’ha capito”. Poi, incalzata dalla conduttrice, la discografica ha aggiunto: “Secondo me Tiziano Ferro non l’ha capito tanto, perché non ha pensato che sia io che mio marito l’abbiamo aiutato a essere quello che alla fine, in parte, è. Ma questo non è importante, non è mica d’obbligo avere della riconoscenza“.

Nella serata di martedì 29 aprile va in onda l'ultima puntata della nuova edizione, con ospiti Mara Maionchi, Piero Chiambretti e Francesca Pascale.

Mara Maionchi e il tradimento del marito Alberto Salerno

Sul tradimento subito dal marito Alberto Salerno, Mara Maionchi ha raccontato a ‘Belve’: “Devo ammettere che in parte è stata anche colpa mia se ha cercato qualcosa fuori. La luce rossa non c’era mai, una tragedia insomma. Sessualmente sono un po’ modesta… Non sono proprio portata per le luci rosse, ho sempre l’abat jour”.

La passione di Mara Maionchi per il gioco d’azzardo

Nel corso dell’intervista a ‘Belve’, c’è stato spazio anche per parlare della passione di Mara Maionchi per il gioco d’azzardo: “Non ho mai perso somme importanti. Non so se ho avuto un inizio di dipendenza o se ho una dipendenza, ma mi piace. Non mi sono mai spaventata, ma l’ho trovato un po’ eccessivo”.

Interpellata sulla vincita più grossa mai fatta nel corso della sua vita, la discografica ha rivelato in televisione a Francesca Fagnani: “Una sera ho vinto 23mila euro a una slot al casinò di Sanremo”.

