Il video del maltempo in Spagna che ha causato almeno due morti per le forti piogge vicino Madrid: un disperso

Morti e dispersi per il maltempo in Spagna. Nello scorso fine settimana le piogge intense hanno causato danni e vittime nelle regioni occidentali e centrali del Paese, tra cui quella della capitale Madrid.

Il maltempo in Spagna: cos’è la Dana

Durante lo scorso fine settimana la Spagna centrale e quella occidentale sono state colpite da alcune perturbazioni molto forti. Domenica sono caduti 91 litri di pioggia per metro quadrato, quasi un record per il Paese.

La causa di queste piogge è una Dana, acronimo spagnolo che sta per depressione isolata negli alti livelli. Si tratta di un’area di bassa pressione che rimane isolata ad alta quota, dando luogo a fenomeni molto intensi.

Fonte foto: ANSA Vigili del fuoco all’opera contro il maltempo in Spagna

La situazione non è ancora rientrata nella normalità. Nei prossimi giorni le piogge potrebbero interessarsi ulteriormente, fino a raggiungere i 120 litri per metro quadrato. In allerta rossa le regioni di Toledo e della capitale Madrid.

Danni e un disperso a Madrid

Proprio la comunità di Madrid è stata gravemente danneggiata dalle piogge degli ultimi giorni. Tra sabato e domenica i vigili del fuoco della capitale hanno effettuato più di 1250 interventi a causa delle tempeste che hanno interessato la regione.

La metropolitana della città è stata chiusa per l’accumulo di acqua nei tunnel, ma le zone più colpite sono state quelle dei comuni più meridionali della regione.

Numerose persone sono state salvate nelle case e nelle auto travolte dall’acqua, ma una risulta ancora dispersa. Sarebbe finita, secondo le testimonianze, con la sua auto ne fiume Alberche in piena.

Morti a Toledo e danni alle ferrovie

Duramente colpita anche la regione di Toledo, a sud ovest di Madrid, nella Spagna centrale. Oltre ai danni, in questa zona si registrano anche due morti a causa delle inondazioni.

L’acqua ha danneggiato anche la rete ferroviaria, interrompendo la circolazione dei treni su diverse tratte nelle regioni centrali e occidentali del Paese.

La situazione ha spinto la Renfe, principale compagnia ferroviaria spagnola, a chiedere ai cittadini di limitare al minimo gli spostamenti, proprio mentre il governo consigliava di non utilizzare l’automobile per i rischi legati alle piene dei fiumi.