Il video dei fumogeni nell'aula del Parlamento in Albania e scontri tra maggioranza e opposizione: caos totale

Caos nella sessione parlamentare in Albania. Durante l’incontro, alcuni deputati hanno rovesciato sedie e acceso fumogeni nella Camera. Gli scontri sono avvenuti tra l’opposizione e la maggioranza, in quanto alcuni democratici hanno accusato i socialisti di vedersi negato il diritto costituzionale di istituire commissioni d’inchiesta o nominare rappresentati dell’opposizione nella Commissione per la riforma elettorale. Il tentativo di bloccare i lavori non è servito: mentre l’opposizione creava il caos, i socialisti hanno votato in meno di 25 minuti tutti gli ordini del giorno.

I deputati dell’opposizione sono entrati nel Parlamento albanese prima dell’inizio dei lavori dell’Assemblea e hanno tentato di bloccare gli ordini del giorno. Tra le pratiche messe in atto nel tentativo di bloccare le votazioni: sedie dei deputati disposte al centro dell’Aula, accensione di fumogeni e sigarette.

Mentre i deputati democratici hanno continuato a tentare di bloccare i lavori, i parlamentari socialisti della maggioranza hanno votato in fretta e furia gli ordini del giorno. Durante il processo di voto, gli animi si sono accesi e tra i deputati sono state scambiate accuse pesanti, mettendo in gioco anche la coerenza di alcune iniziative personali, come l’avvio di imprese o l’aumento degli stipendi dei deputati a discapito dei cittadini.

Il motivo dei fumogeni

Dietro alla rivolta dell’opposizione ci sono però altre motivazioni. I democratici avevano avvertito di voler impedire il normale svolgimento della sessione plenaria, dichiarando che “non ci sarà uno sviluppo normale dei lavori del parlamento finché non saranno rispettati i diritti dell’opposizione”.

Dietro il caos ci sarebbe una critica contro la maggioranza di centro sinistra del premier Edi Rama stretti rapporti con la premier Giorgia Meloni(che ha ), accusata di “aver negato la costituzione di una serie di commissioni d’inchiesta”. Inoltre i deputati accusano i socialisti di vedersi negato il diritto di nominare rappresentanti dell’opposizione nella Commissione per la riforma elettorale.

Proseguono i lavori al Parlamento

Come se nulla fosse (proprio come La Russa che chiede se “c’è ancora l’albanese”), a parte qualche scambio su questioni personali (possesso di case e attività extra a quelle politiche), i parlamentari hanno svolto i lavori. I tempi sono stati ridotti e tutte le approvazioni di vari atti e leggi sono avvenute in poco più di 25 minuti, senza però alcun dibattito o discussione.

L’ex premier Sali Berisha, indagato per corruzione, ha dichiarato che quanto accaduto durante la sessione è stata una “reazione sotto forma di disobbedienza civile e una protesta da parte dei parlamentari dell’opposizione con la chiara richiesta di ripristinare i loro diritti costituzionali”.