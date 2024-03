Il video dei due cavalli che galoppano contromano in autostrada a Cleveland, negli Usa: lo slalom tra le auto

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Due cavalli galoppano “contromano” in autostrada in mezzo al traffico. È la scena da film che si è vista a Cleveland, negli Stati Uniti. Il video pubblicato dal Dipartimento dei trasporti dell’Ohio mostra due cavalli ripresi dalle telecamere di sorveglianza che vagano in mezzo alla carreggiata di un’autostrada, facendo slalom tra le auto che cercano di evitarli o si fermano al loro passaggio.

Lo stesso Dipartimento dei trasporti scrive sul suo account YouTube che i due animali sono scappati da una vicina scuderia della polizia.

Fortunatamente la corsa dei cavalli tra le auto non ha provocato incidenti. Dopo aver percorso un tratto dell’autostrada i due animali sono stati catturati e riportati sani e salvi indietro.