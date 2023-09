Il video dei calciatori del Marocco che donano il sangue dopo il terremoto: "Salviamo più vite possibili"

I calciatori della nazionale marocchina stanno cercando di sensibilizzare l’opinione pubblica per aiutare il loro Paese dopo il devastante terremoto che ha colpito la provincia centrale marocchina di Al Haouz venerdì 8 settembre.

I giocatori della nazionale donano il sangue

L’ex giocatore dell’Inter, oggi in forza al Psg, Achraf Hakimi ha postato sui social una foto mentre dona il sangue: un gesto di solidarietà che è stato imitato anche dai suoi compagni di squadra.

Hakimi ha pubblicato la foto su X (Ex Twitter): “Al momento, la priorità è quella di donare sangue a coloro che si trovano in una situazione critica. La donazione del sangue è responsabilità di ciascuno di noi per salvare il maggior numero di vite possibili. Il tuo aiuto è indispensabile“.

Il mondo del calcio vicino al Marocco

Come riportato dall’Italpress, il mondo del calcio ha espresso tutta la sua vicinanza e solidarietà al Marocco, colpito dal terribile sisma.

Tanti calciatori, ma anche squadre, hanno inviato un pensiero per la popolazione colpita, attraverso i propri profili social. “Stiamo attraversando un momento difficile per tutti i nostri concittadini. È tempo di aiutarsi a vicenda a salvare quante più vite possibile. Le mie condoglianze a tutti coloro che hanno perso una persona cara”, ha scritto il difensore, ex Inter, Achraf Hakimi.

L’Inter “si unisce al cordoglio per le vittime del terremoto che ha colpito il Marocco. Il nostro pensiero va alla popolazione che sta vivendo ore di difficoltà e apprensione”, si legge in un tweet. Anche l’attaccante marocchino del Frosinone Walid Cheddira ha pubblicato una storia su Instagram con la bandiera del Marocco e la scritta “Pray for Marocco“, così come l’ex giocatore della Fiorentina Sofyan Amrabat.

À l’heure actuelle, la priorité est de fournir du sang à ceux qui se trouvent dans une situation critique. Le don de sang est la responsabilité de chacun pour sauver le plus grand nombre de vies possible. Votre aide est indispensable 🙏🏽❤️ فهاد لوقت الأولوية هي نعطيو الدم ل الناس… pic.twitter.com/a1JZ9KxN81 — Achraf Hakimi (@AchrafHakimi) September 9, 2023

Sale il numero delle vittime

È salito a 2.497 il bilancio delle vittime e a 2.476 quello delle persone ferite nel devastante terremoto che ha colpito la provincia centrale marocchina di Al Haouz venerdì 8 settembre.

Il bilancio di vittime e feriti rimane provvisorio ed è destinato a salire. I soccorritori, riporta l’agenzia Gea, proseguono le operazioni di ricerca dei sopravvissuti ancora intrappolati sotto le macerie, in particolare nei villaggi della provincia di Al-Haouz.

Secondo la televisione di Stato, “più di 18.000 famiglie sono state colpite” dal terremoto nella provincia di Al-Haouz, dove è stata registrata più della metà dei morti (1.351).