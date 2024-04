Il nuovo messaggio della Madonna di Trevignano a Gisella Cardia: "Portate i sacerdoti nella giusta via"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Nonostante la mancata partecipazione all’incontro del 3 aprile, in quel giorno la Madonna di Trevignano avrebbe inviato un nuovo messaggio a Gisella Cardia, la santona che insieme la marito ha ottenuto un “no” secco da parte della diocesi che non riconosce quel luogo come degno di un culto, tanto meno crede alle apparizioni mariane e a una qualsivoglia presenza religiosa sulla collina di Trevignano Romano che si affaccia sul lago.

Sul sito ‘lareginadelrosario’ e sulla pagina Facebook ufficiale, tuttavia, è stato reso pubblico il messaggio che la Vergine Santa avrebbe mandato alla veggente Gisella Cardia il 3 aprile, lo stesso giorno in cui ha preferito non partecipare all’incontro con i fedeli dopo la scomunica della Santa Sede.

La Madonna avrebbe detto: “Cari figli, grazie per aver ascoltato la mia chiamata nel vostro cuore e per aver piegato le ginocchia nella preghiera. Mio figlio è risorto”. Dopo i primi convenevoli e i riferimenti alla Pasqua, per i cristiani festa della Resurrezione di Gesù Cristo, la Vergine avrebbe delegato i fedeli a intercedere con i sacerdoti.

“Figli miei, prendete le mani dei sacerdoti, portateli verso la giusta via e amateli affinché non si perdano”. Queste le parole che la Madonna avrebbe riferito alla veggente Gisella Cardia.