Il mondo del ciclismo piange la morte di Cesare Cipollini: il messaggio d'addio del fratello Mario

Il mondo del ciclismo piange la scomparsa di Cesare Cipollini, morto a 64 anni a Livorno. L’ex ciclista professionista era il fratello maggiore del velocista Mario.

La carriera di Cesare Cipollini

Nato in Francia, dopo un’ottima carriera da dilettante è passato tra i professionisti nel 1978 vestendo la maglia della Magniflex Torpado. In carriera si è aggiudicato il Giro dell’Emilia del 1983 e ha ottenuto ottimi piazzamenti in grandi classiche come la Coppa Bernocchi e il Trofeo Laigueglia. Ha corso fino al 1990.

Mario Cipollini: “Cesare se ne è andato”

Mario Cipollini ha salutato il fratello con un sentito post pubblicato sui suoi profili social.

“Mio Fratello Cesare se ne andato – ha esordito il velocista a commento di uno scatto in bianco e nero del congiunto -. La mia mente fugge a ricercare i momenti belli, questa foto ha un significato immenso per me,era appesa in una “sala” ornata di Coppe e di Trofei la foto in questione ritrae Cesare a fianco di Giuseppe Saronni…”

“Questa foto – ha proseguito Mario – mi riporta al mio intimo… Quando da piccolo (9 anni di differenza) mi sentivo così orgoglioso di avere un fratello Campione! La mia è stata un’infanzia da fan nei suoi confronti. Dai viaggi per seguirlo nelle gare, ad osservarlo in ogni momento”.

“Eri il mio super eroe”

“Ho ancora i ricordi di quando preparava la sua bici o quando preparava la valigia per andare al Giro d’Italia. E lo vedevo come un Super Eroe. Fai buon viaggio Cesare. Riposa in Pace”, ha concluso il velocista.