New York Times nella bufera per il cruciverba che ricorda la svastica nel giorno dell'Hanukkah

Una svastica nel cruciverba dell’edizione domenicale del New York Times. Una clamorosa svista che, come se non bastasse, è caduta proprio nel primo giorno di Hanukkah, la festa ebraica delle luci. Centinaia di lettori indignati hanno evidenziato lo scivolone sui social, soprattutto data la ricorrenza. Tra loro anche Donald Trump junior, figlio dell’ex presidente degli Usa, che ha condannato l’episodio su Twitter.

Osservando in modo attento la disposizione dei quadrati neri sul cruciverba domenicale del New York Times si vede chiaramente una disposizione che ricorda molto da vicino una svastica, simbolo del nazismo.

Trattandosi di una rubrica molto amata dai lettori, che ormai viene pubblicata da 80 anni, le critiche non sono mancate. Donald Trump jr ha definito “disgustoso” il cruciverba pubblicato dal grande quotidiano americano.

Disgusting! Only the New York Times would get Chanukah going with this is the crossword puzzle. Imagine what they would do to someone who did this and was not ideologically aligned with them? I’ll give them the same benefit of the doubt they would give those people… EXACTLY ZERO pic.twitter.com/eZHr0SQbT4

— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) December 18, 2022