Sfregiata targa di Tina Anselmi con una svastica di vernice nera a Torino: rabbia contro i vandali in città

Mirko Ledda

WEB EDITOR

Scrive sul web da 15 anni, muovendo i primi passi come ghost writer per piccole e medie aziende e facendo attività di debunking delle fake news. Per molto tempo si è occupato di cultura, teatro e musica indipendente. Ama la cronaca nera, la politica e tutto ciò che riguarda salute e alimentazione.