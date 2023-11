Il CEO di Binance, il più grande exchange di criptovalute, condannato per riciclaggio negli USA, si è dimesso

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Dimissioni pesanti nel mondo delle criptovalute. Changpeng Zhao, CEO di Binance, uno dei più importanti exchange di crypto al mondo, si è dimesso dopo essere stato condannato per riciclaggio negli Stati Uniti.

Le dimissioni del CEO di Binance

Quando in Italia erano passate le 20:00 di martedì Changpeng Zhao, amministratore delegato di Binance, si è dimesso. Era a capo di uno dei più importanti exchange di criptovalute al mondo.

Il motivo delle dimissioni del dirigente cinese, con doppia cittadinanza canadese, è una condanna per riciclaggio avvenuta nelle ore precedenti negli Stati Uniti, insieme al patteggiamento per 50 milioni di dollari per chiudere il processo.

Fonte foto: ANSA La app di Binance

Zhao è uno dei personaggi più famosi e influenti nel mondo delle criptovalute e ha avuto un ruolo anche nel fallimento di FTX, un altro exchange il cui fondatore, Sam Bankman-Fried, è stato da poco giudicato colpevole e rischia fino a 110 anni di carcere.

Il caso che ha portato alla condanna

I reati di Zhao sarebbero però molto meno gravi di quelli per cui il suo ex collega è stato condannato. Secondo il Dipartimento di Giustizia degli USA avrebbe permesso a persone che abitano in Paesi sotto sanzioni, come Iran o Russia, di accedere a dollari americani tramite Binance.

Le vicende finanziarie di Zhao potrebbero però non essere finite. È infatti indagato, insieme ad un altro exchange di criptovalute, Coinbase, dalla autorità statunitense per i mercati finanziari, la SEC, che li accusa di aver fatto trading senza averne i permessi.

Cos’è un crypto exchange

GliExchange di criptovalute sono piattaforme che permettono ai propri utenti di scambiare le proprie valute digitali, come i Bitcoin, per altre crypto e per moneta legale, come gli euro o i dollari.

Il loro ruolo è fondamentale nel mercato delle criptovalute perché garantiscono un legame certo tra i “coin” e l’economia reale, tramite valori di scambio relativamente stabili.

Binance e Coinbase sono i più importanti in assoluto al mondo, ma fino a pochi anni fa oltre a queste due aziende ne esisteva una terza, FTX, ancora più grande e famosa.

Il suo fondatore Sam Bankman-Fried, a lungo una star del mondo delle criptovalute, è stato però accusato e condannato per frode dopo il fallimento della piattaforma.